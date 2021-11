Cayetano Martínez de Irujo no tuvo mucha fortuna este fin de semana durante la Madrid Horse Week, en la que participaba a lomo de su caballo. El conde de Salvatierra estuvo muy bien acompañado durante la jornada de hípica, junto a su exmujer, Genoveva Casanova, y su novia, Bárbara Mirjan, pero estas mujeres importantes en su vida no sirvieron como talismán y es que sufrió una aparatosa caída que le dejó sin opciones al triunfo en la competición. Sin embargo, este percance, del que se encuentra perfectamente en palabras de su sobrina, Tana Rivera, no fue el único que sufrió. El hijo de la duquesa de Alba tuvo un encontronazo con la prensa al exponerse a sus preguntas y al salir a relucir el nombre de una mujer de su pasado que él preferiría borrar y es que no le dejó un buen sabor de boca.

Vídeo: Europa Press

Mar Flores forma parte de su pasado, pero Cayetano Martínez de Irujo no está dispuesto a que la modelo tenga cierto protagonismo en su presente. Es por ello que se ha cabreado mucho cuando el reportero que acudió a cubrir la Madrid Horse Week le preguntó por las últimas polémicas de una mujer con la que compartió vida años atrás. La modelo está en el ojo del huracán después de que su paparazzi de confianza, presuntamente claro está, le traicionase desvelando sus tretas para que cazase no solo a su pareja, Elías Sacal, en compañía de otra mujer y pidiendo por favor que saliesen en las fotos mal parados. También por supuestamente filtrar información sobre sus amigas y compañeras de pasarelas de la época para que sus nombres fuesen relacionados con polémicas y así ensalzar su propia figura. Al menos eso es lo que ha mantenido un paparazzi que ha preferido ocultar su rostro y que ponía sobre la mesa las supuestas malas artes de Mar Flores a la hora de vender a sus amigas.

Sobre esto ha sido preguntado Cayetano Martínez de Irujo que, nada más escuchar su nombre, se puso tenso y pidió al reportero “respeto”, pues no quiere que la modelo vuelva a convertirse en presente en su vida. “Pero cómo me pregunta a mí eso, por favor, tenga respeto conmigo”, responde tajante cortando cualquier réplica el conde de Salvatierra. Sin embargo, no tiene reparos en valorar otras cuestiones profesionales y familiares. Vea el vídeo del cabreo de Cayetano Martínez de Irujo al oír hablar de Mar Flores y cómo valora su regreso a una de las competiciones más exigentes del mundo tras sus graves problemas de salud.