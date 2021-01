La médico especializada en cirugía plástica ha recibido la mejor de las noticias después de que su médico le haya confirmado que puede empezar ya con la rehabilitación de su pierna.

Están siendo unas semanas especialmente duras para Carla Barber. Hace apenas unos días sufría un accidente mientras esquiaba que le provocaba una fractura de tibia. La médico especializada en cirugía plástica se veía obligada a ingresar en el hospital para ser intervenida. Una operación de la que habló, por supuesto, a través de las redes sociales, y que salió estupenda.

Pues bien, ahora, unas semanas después, ella misma anuncia que acaba de recibir la mejor de las noticias. Aunque ha sido un inicio de año complicado, Carla Barber va viendo poco a poco los progresos de su intervención en la pierna. Tuvieron que ponerle dos tornillos en la pierna para arreglar la fractura.

Ahora, después de días de reposo, Carla da un paso más en su recuperación y empieza con la rehabilitación. Ella misma compartía muy feliz la noticia: «Empezando mi rehabilitación. La radiografía de hoy nos ha dado buenas noticias: la meseta tibial está en su sitio. Por otro, mi capacidad de extender y flexionar la rodilla es estupenda», explica encantada con los progresos.

Carla Barber empieza con la rehabilitación de su pierna

Carla se ha tomado muy en serio las semanas de reposo. La médico es bastante inquieta y nerviosa, algo que podemos ver normalmente en sus redes sociales. Sin embargo, este accidente le ha hecho parar. Pero en su Instagram ha estado más activa que nunca. De hecho, no ha parado de compartir cada uno de los pasos que ha tenido que dar tras el percance.

«GRACIAS DE ❤️ @dra.isabelguillen!! Quién me iba a decir hace 5 años cuando rotaba en quirófano contigo que hoy estaríamos aquí. Gracias por tu profesionalidad, tu humanidad, tu cariño, tu preocupación y tu cuidado. Gracias a todo el equipo de @clinicacemtro , sois estupendos! La cirugía ha sido todo un éxito. Llevo dos tornillos dentro de la pierna que, en principio se quedarán ahí. Por cierto, me estáis preguntando mucho: la clínica es Privada y trabaja con varias aseguradoras (la mía es Mapfre). Son unos auténticos CRACKS. Podéis meteros en su web para toda la info que necesitéis. Si pasáis a la derecha podéis ver en vídeo como esta mi pierna después de la cirugía, una PASADA 😍 No va a quedarme nada de marca, han realizado todo por artroscopia 😏», escribía a las pocas horas de salir del quirófano.

Están siendo unas semanas complicadas para Carla

Una escapada romántica que acabó mal

La escapada romántica de Carla Barber y Diego Matamoros a Baqueira Beret para esquiar no acabó como ellos esperaban. La pareja no solo tuvo que volver un día más tarde a Madrid por culpa de las consecuencias de la gran nevada en la capital, sino que durante su último día en la nieve, la médico especializada en cirugía plástica sufría un accidente que le costaba una fractura de tibia.

Era la propia Carla la que explicaba lo ocurrido: «Hola mis chic@s, ayer por la tarde volvimos a Madrid. Tuve un accidente en pista y estoy con la tibia fracturada en el hospital. Me ha dolido una barbaridad, pero gracias a Dios estoy bien», escribe Carla junto a varias fotos de ella en el hospital.

«Esta tarde me operan la pierna y en un par de días, si todo va bien, podré volver a casa. Estoy animada y con ganas de recuperarme pronto. Lamentablemente no podré trabajar en unas semanas, pero volveré con más ganas que nunca, tengo muchas novedades y cositas que contaros ❤️ Un abrazo», termina explicando.