Dos semanas después de que Ana María Aldón y José Ortega Cano confirmaran su divorcio, la expareja se ha dejado ver unida durante una relajada jornada de sábado. La colaboradora de televisión y el torero han acudido al partido de fútbol que disputa el hijo que tienen en común, José María, durante el fin de semana. Una cita que no se perdían antes de finalizar su matrimonio y que continúan cumpliendo a pesar de su ruptura.

La pareja ha llegado en actitud relajada al campo de fútbol y lo ha hecho en el mismo vehículo. Ha evitado realizar declaraciones a la prensa, pero ambos han derrochado buena sintonía. Ana María Aldón incluso ha tomado durante un momento el móvil del diestro para consultar algo y enseguida se lo ha devuelto. Tanto Ana María Aldón como José Ortega Cano han dejado manifiesto que su proceso de divorcio sería tranquilo. «El acuerdo (de divorcio) no está firmado ni redactado. Estamos en el camino, en el proceso. No se ha firmado», señalaba la andaluza hace tan solo unos días. También reconocía que por parte de ambos sería amistoso. «No va a haber problema ninguno. Estamos bien y es de lo que se trata. Que el niño esté totalmente ajeno a cualquier cosa».

Ana María Aldón y Ortega Cano, unidos por su hijo

Los últimos meses han sido especialmente delicados para la expareja, pero ambos han centrado sus preocupaciones en el benjamín de la familia. Nuevamente hacen un acto de unión para acompañar al pequeño y disfrutar de una de sus grandes pasiones: el fútbol. El niño, de 9 años, es un goleador nato según han señalado los distintos miembros de la familia y le gustaría dedicarse profesionalmente a este deporte.

Por su parte, la andaluza se encuentra en plena búsqueda de un nuevo hogar y advertía recientemente que próximamente abandonaría la propiedad de Ortega Cano. «Sé hacer los deberes, aunque pueda parecer que estoy en mi casa tirada en el sofá. Sé lo que estoy haciendo. En mi casa sé lo que hago, lo sabe mi marido y sabemos cómo llevamos nuestras cosas. No va a costar tanto verme salir de esa casa». La diseñadora está buscando una vivienda en las inmediaciones donde reside junto al torero. «Cerca del colegio no me puedo quedar porque no me lo puedo permitir. Me iré dentro de un radio que no esté a más de 20 minutos en coche del colegio o la casa de su padre«.

Fue el pasado 22 de octubre cuando Ana María Aldón y José Ortega Cano confirmaron la noticia de su divorcio. «Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente», afirmaba la andaluza en el programa ‘Fiesta’. «Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante», subrayaba.