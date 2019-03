Alba Díaz ya está de vuelta en España tras disfrutar de un increíble viaje a Bali junto a su pareja, Javier Calle. Aunque se hubiera quedado allí a vivir, tal y como ella mismo ha desvelado en sus redes sociales, la hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ tenía que volver para continuar con sus estudios.

Leer más: Todas las fotos de la ‘luna de miel’ de Alba Díaz y su novio, Javier Calle, en Bali

Ella misma aseguraba que tenía que estudiar mucho, y que entre los libros y los apuntes, tenía numerosos proyectos que aún no ha desvelado. Además, acaba de dar una noticia de la que se siente muy orgullosa: acaba de aprobar el carné de conducir y no ha dudado en compartir la emoción con sus seguidores.

“APTA!”, escribía junto a una instantánea en la que muestra su L, que tendrá que ir a partir de ahora en la parte trasera de su coche durante un año. Ha querido agradecer, también, la paciencia de su profesor de autoescuela.

No hay duda de que Alba Díaz está pasando una de sus mejores etapas personales. Esta gran noticia llega después de haber pasado unos días increíbles durante su primer viaje junto a Javier Calle a Bali. La joven no dudó en dedicar una publicación especial a todo lo que había vivido en este viaje: “Adiós Bali! La verdad que ha sido de los viajes más completos de mi vida, nos hemos pateado la isla y visitado sitios mágicos, he conocido gente increíble, me ha enseñado alguna que otra cosa, he podido comprobar que sigue quedando gente maravillosa y sin maldad en el mundo, he visto y me he emocionado con las sonrisas y con la humildad de la gente local, he conectado con la naturaleza como nunca pero sobretodo te he conocido aún más @javiercallemora. GRACIAS.

Os recomiendo que vayáis de verdad, tenéis que ser todoterreno (eso sí…) pero vale la pena! Recomendaré sitios en mi historia estos días, que muchos me lo habéis pedido! Besazo y a ser felices!💗”.

Desde allí han compartido numerosas instantáneas y declaraciones de amor, y ya esperan a disfrutar su segundo viaje, que no sabemos cuándo tendrá lugar.

Más contenido .....