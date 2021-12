Alexia Rivas y José Antonio León han protagonizado uno de los momentos más tensos en Twitter a pocos días de que acabe el año. Esta guerra a través de las redes sociales se ha iniciado después de que la que fuera reportera de ‘Socialité’ hiciera un comentario sobre Cynthia Martínez, concursante de ‘La Casa de los Secretos’, a la que consideraba que «no se la toma en serio ni el apuntador».

Este tuit no fue pasado por alto por José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’, que le contestaba con un «ya tenéis algo en común». Esto ha provocado que Alexia Rivas salte, protagonizando así uno de los enfrentamientos más sonados a través de las redes sociales. La joven utilizaba este mismo medio para contestarle haciéndole un razonamiento.

«Querido José Antonio León. (Se llama no?) no decías lo mismo cuando hace un par de años me escribías para vernos en Ibiza porque los dos (según tú) éramos guapos y solteros. Ay… qué malo es querer subirse a todos los carros públicamente», decía tajante la colaboradora de televisión dejando entrever que el reportero de ‘Sálvame’ quiso algo con ella hace unos años.

Alexia Rivas contesta tajante a José Antonio León por Twitter

Pero la cosa no ha quedado ahí. Y es que José Antonio León no se ha querido quedar callado y ha hecho un apunte a este comentario. «Lo que me sumo al carro es del buen hacer del periodismo y del no ataque, burdo ataque, a Cynthia, pero claro, Alexia, te llamas no?, explicarte esto a ti que te gusta ejercer la profesión yendo a un reality por una causa tan nombre como la de salir en bragas es como que no», apuntaba el reportero.

En este momento, Alexia no ha podido soportar el ataque y ha terminado estallando: «A mi me gusta usar ropa interior y otros como tú preferís (oye, en esto TE APOYO) presumir de pelendengues como Dios os trajo al mundo. Eso sí, natural serás con los hombres. Tu discurso con las mujeres es machista y repugnante», le hacía saber al recordar que el reportero hizo unas declaraciones en las que aseguraba que le gustaba hacer nudismo.

Ha optado por bloquear a Alexia Rivas tras llamarlo «machista»

Parece que la palabra machista no ha sentado nada bien al reportero de ‘Sálvame’, que ha preferido no contestar más a los ataques de Alexia Rivas y ha optado por bloquearla directamente en Twitter. De es forma, no podría recibir más mensajes de ella y tampoco él podría contestarle. José Antonio León ha optado también por mantener su perfil de Instagram privado. Es la única forma de que él ponga el filtro a quién quiere que vea sus publicaciones y quién no. El reportero de ‘Sálvame’ es uno de lo más conocidos del programa, pero prefiere mantener su vida privada en un discreto segundo plano.