Están siendo unas semanas de lo más complicadas para el clan Pantoja. Las duras declaraciones de Kiko Rivera contra su hermana, Chabelita Pantoja, han supuesto un golpe sobre la mesa de la joven, que no quiere saber nada del dj, ya que ha sido más duro que nunca con ella. El papel de Irene Rosales es clave en esta polémica. Aunque en un primer momento se había posicionado al lado de su marido, hace unas horas la colaboradora de televisión mostraba su cambio de actitud dejando claro que entiende la postura de Chabelita.

Pues bien, en medio de una polémica que tardará tiempo en arreglar, SEMANA ha podido saber que Irene le hizo saber a su marido que no estaba de acuerdo con la entrevista que había ofrecido. Y es que la colaboradora de ‘Viva la vida’ se enfadó muchísimo al leer las declaraciones de Kiko, donde era muy duro con su hermana. Según apuntan fuentes cercanas al matrimonio, Irene le ha dicho realmente lo que piensa y no es lo que ha dicho públicamente.

«De puertas para fuera siempre va a defender a su marido, porque es lo que tiene que hacer, pero de puertas para adentro ha hablado con él y le ha dicho enfadada todo lo que piensa», revela una persona cercana al matrimonio. Otra persona del círculo de Irene y Kiko ha explicado a SEMANA, además, cómo se dio el momento de la «bronca»: «Irene sentó a Kiko y le dijo que se había pasado, que eso no se puede decir de nadie y mucho menos de su hermana».

Irene Rosales le ha dado una reprimenda a su marido

En esa conversación tensa que tuvieron en casa, Irene le hizo saber que no sabía qué le había pasado por la cabeza «para decir esa burrada», dice la persona cercana al matrimonio a SEMANA. Irene Rosales le ha dejado claro a su marido que no todo vale por dinero. Además, podría haber sido la «culpable» de que haya pedido perdón públicamente a su hermana, algo que por supuesto no le ha servido a Chabelita Pantoja.

En las últimas horas hemos podido ver cómo Irene ha mostrado públicamente un cambio de actitud que ha sorprendido mucho. Aunque en un primer momento Irene Rosales se había posicionado al lado de su marido, después de todo lo que se ha comentado, esta da un paso atrás. El día después de la celebración de cumpleaños de su marido le ha servido para ver más allá y ya hace público que entiende la postura de Chabelita de no querer hablar ni perdonar a su hermano.

Entiende y respeta los tiempos que quiera tomarse Chabelita

«Eso es cosa de ellos y entiendo perfectamente los tiempos que se quiera tomar Isa y que quieran tomar entre ellos y entiendo su postura perfectamente así que…», declaraba a hace unas horas Irene Rosales. Esto demuestra que ha cambiado de actitud al respecto. Aún así, deja la pelota en el tejado de ambos, queriendo así mantenerse al margen.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ vuelve a dejar claro que no va a hablar de la polémica entre los hermanos, pero reconoce que está en una posición complicada: «Es que yo hubo un momento que ya dije que iba a dejar de tener que dar explicaciones y demás y mi situación es un poco complicada porque es mi marido pero yo quiero mantenerme totalmente al margen de esto», ha comentado.

Pero ahora va más allá y confiesa que hablará con Chabelita en privado. Pero vuelve a mencionar la palabra tiempo, que es lo que necesita para que se dé este encuentro entre ella y Chabelita Pantoja: «Y si tengo que hablar con alguien será con ella y en privado y cuando las aguas se calmen».

