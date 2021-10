Las bromas de María Teresa Campos sobre tener una cita con Bigote Arrocet

Es escuchar el nombre de Bigote Arrocet y María Teresa Campos huye. La presentadora de televisión ha reaparecido para ir a la peluquería y al salir se ha encontrado con la prensa. Como no podía ser de otra manera, ha sido preguntada sobre la persona de la ha dicho mil veces no querer hablar. Pero el encuentro de su nieta con el humorista ha provocado preguntas que ella trata de evitar.

Cuando le preguntan si piensa reunirse con Bigote, María Teresa Campos es rotunda. Cierra la puerta con rapidez para que no le sigan preguntando por él y contesta: «Sí, claro, eso estaba pensando yo», dice convencida de que no se va a producir ningún encuentro con el humorista y más después de todo lo que se ha hablado sobre ella.

Hace unas semanas, el humorista cuestionaba a su salida de la casa de ‘Secret Story’ que las hijas de María Teresa Campos no ven apenas a su madre. Algo que ella misma ha querido volver a desmentir. De hecho, Carmen Borrego se ha dejado ver con la presentadora de televisión, a la que ha acompañado a la peluquería: «Una vida normal, como la de todas las personas», dice Carmen sobre lo que se ha dicho últimamente sobre ellas.

Bigote Arrocet cuestionó la relación de María Teresa con sus hijas

«Están siendo demasiados muy duros conmigo. Ellas habrán ido a visitar a su madre 11 veces. En seis años, solo fueron 11 veces a su casa. Hemos estado yendo muchas veces a casa de Terelu. La que más iba era Alejandra. Teresa las quiere mucho, no van a pelear con su madre para hablar de mí. Yo he estado 24 horas en la casa, estábamos tranquilos en la casa», declaraba rotundo, dejando en evidencia y cuestionando la relación que María Teresa tiene con sus hijas.

Alejandra Rubio sí se reencontró con Bigote Arrocet

Aunque María Teresa Campos se ríe de un posible encuentro de ella con Bigote, lo que sí se ha producido ha sido una cita entre el humorista y Alejandra Rubio. La joven llevaba dos años sin ver a Edmundo después de que el chileno rompiera con María Teresa Campos. Ambos se rencontraron en el plató de ‘Secret Story: la noche de los secretos’ y, en vez de saltar chispas, sorprendieron mostrándose muy emocionados. «Yo solo le quiero decir que la quiero mucho. Me ha hablado tanto de ella su abuela», afirmaba el chileno con lágrimas en los ojos.

El humorista, casi sin poder hablar en un principio, se fundía en un abrazo con la joven y acto seguido la miraba con dulzura. Añadía que continúa sintiendo mucho cariño por esta. «Su abuela la adora. Siempre iba a visitarla. No la quería como una nieta, pero la quiero mucho». Alejandra ha subrayado que le duele que la cosa haya terminado mal entre su abuela y él después de seis años de romance.

La hija de Terelu Campos también se veía completamente superada por la emoción y no podía evitar llorar en directo. «No sé qué decir. Yo con él no tengo ningún problema. Me he querido mantener al margen en esta historia. Hay cosas que me duelen porque no las entiendo, pero no tengo ningún problema con él. Me alegra verle e intentaré ser objetiva», ha prometido. Mientras que el humorista ha reconocido que le había gustado volver a verla: «Me he emocionado».