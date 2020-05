Parecía imposible, pero sucedió. Como tantos otros muchos españoles Alfonso Merlos se unió durante el estado de alarma a las videollamadas y sin que nadie lo esperara se coló una misteriosa mujer en su imagen. Lucía muy poca ropa y no era su entonces pareja, Marta López, por lo que esta instantánea revolucionó las redes sociales hasta lo que ahora conocemos como ‘Merlos Place‘. Semanas después de todo aquello ha vuelto a repetirse una pillada, aunque en esta ocasión el protagonista es otro. Boris Izaguirre se ha convertido en el centro de atención después de que durante una conexión con el programa de La Sexta, ‘Liarla Pardo‘, apareciera a su espalda un hombre del que se desconocía la identidad. Los espectadores de ‘Zapeando‘, espacio presentado por Dani Mateo, se percataron de ello y ha sido el propio protagonista el que ha querido desvelar de quién se trata.

Todo sucedió mientras Boris se encontraba en la cocina, en lo que él tildaba «el lugar de los hechos». Dejaba la puerta abierta para tener exactamente el mismo plano que se coló en el programa y ha desvelado poco a poco todos los detalles de lo que aparentemente parecía una ‘cazada’ en toda regla. «Me han encantado todas estas elucubraciones, me encantaría que fueran verdad. Terminé mi conexión en ‘Liarla Pardo’ diciendo que este incidente al final haría uno de mis sueños que no es otro que ser un poquito Marta López por un día y vivir en mi casa un momento Merlos. Estoy hablando y de repente pasa una Alexia por detrás. Al final es una cotidianidad muy grande. Me ha impactado ver a este hombre con shorts que es un look que no relacionáis con nosotros. Os creéis que estamos con esmoquin todo el día en casa», decía entre carcajadas. En ese momento, aprovechaba para dar todos los datos de la persona que, sin querer, había aparecido durante esta conexión en directo. Era su esposo.

«Él ha pretendido durante nuestra relación que no tuviera presencia. Es mi marido, me hubiera encantado que me hubiera caído una multa por saltarme la convivencia. Me hubiera encantado que hubiera sido un ciclista que estaba aquí entrenando, pero es mi marido. Estaba yendo y viniendo porque quería arreglar cosas para que esto fuera más un set y tuviera más aspecto de escenografía. (…) Es interiorista y se olvidó de que estábamos en directo. Él quería lo mejor para mí y al final se ha encontrado con una carta de presentación suya. Yo encuentro que muy pizpireta, muy picantona», comentaba con su particular tono de humor. De este modo, zanjaba cualquier polémica al respecto.

Durante su intervención ha aclarado también cómo está haciendo frente al confinamiento y, sobre todo, si en este caso a él y a su pareja les ha unido o, al contrario, les ha distanciado. «Hemos descubierto de nuevo el amor y si estás enamorado no te preocupa cómo estás vestido. Estamos enamoradísimos y muy unidos. Somos una gran pareja, nos queremos mucho y somos una alianza extraordinaria», deslizaba mirando a cámara.

¿Ha alcanzado la misma repercusión que Alfonso Merlos?

Esto da lugar a una pregunta: ¿Habrá funcionado tanto este despiste como el de Alfonso Merlos? Los análisis de audiencias son la prueba perfecta para analizar esto.