Este miércoles, la emisión de ‘Lazos de sangre’ ha dedicado unos minutos a la actualidad sentimental de Tamara Falcó. El programa, presentado por Boris Izaguirre, ha centrado su última entrega a la biografía de Fabiola de Mora y Aragón, más conocida como Fabiola de Bélgica, la aristócrata española que contrajo matrimonio con el rey Balduino. En el debate ha resultado inevitable repasar los últimos acontecimientos en la vida de la Marquesa de Griñón, quien ha roto su relación con Iñigo Onieva tras descubrir las infidelidades de este un día después de anunciar su compromiso. El venezolano ha destacado la valentía de su amiga al aparecer públicamente y dar la cara en medio de su tormenta personal: «Es un gesto importante, histórico para las mujeres». Por eso está convencido de que de ahora en adelante solo queda que las cosas vayan a mejor.

«No recuerdo en toda mi vida haber vibrado tanto con un tema… de despertarme a la una de la mañana y buscar ‘Tamara Falcó’. Ha sido una cosa impresionante. Nunca antes una historia me había tocado tanto», comentaba Ágatha Ruiz de la Prada, invitada a la tertulia del espacio de TVE. «Lo que me parece interesante es por qué nos ha hechizado tanto esta historia», apuntaba Boris. «Nunca había habido una infidelidad tan de Instagram», ha destacado la diseñadora. «El hecho ha sido tan público, tan enorme… Yo mañana lo digo lo del anillo a tres amigas mías y no pasa nada. Pero lo sacas en internet, lo cuentas, ella que ha sacado una película… Ella está acostumbrada a decir la verdad y hay gente que no es ‘verdadosa’. Yo siempre he dicho las verdades».

«Es una situación difícil par las mujeres», ha destacado Boris. «Durante mucho tiempo pareciera como que la víctima absoluta de la infidelidad fuera la mujer a la que se ha cometido la infidelidad. Es como si tuviera que guardar silencio, unas formas, no asumirlo, no enfrentarlo. En este caso ha habido un cambio importante». El escritor y presentador ha alabado la actitud de su amiga. Tan solo unas horas después de descubrir la traición de su chico dio la cara ante los medios de comunicación en un acto celebrado en el Teatro Real con motivo del aniversario de Kronos Homes, una de las empresas de Joaquín Torres (y que ha sido la encargada de construir la lujosa casa en la que pensaba vivir con Iñigo).

Boris cree que Tamara se ha mostrado generosa en la manera que ha hablado de Iñigo: «Ella evitó en todo momento y anunció que en el futuro nunca hablará mal de él, fue honra de las grandes alturas». Por último, ha aclarado: «Creo que hemos querido tener este momento de hablar del fenómeno Tamara y de todo lo que ha significado estos días tan trepidantes porque forma parte de la familia de ‘Lazos de sangre’. Nos concedió una maravillosa entrevista aquí y nos dio otra entrevista estupenda para hablar de su padre, el Marqués de Griñón. Desde aquí, yo personalmente le quiero decir: ‘Bravo, Tamara’. Porque cómo ha gestionado esta situación y cómo ha pasado de ‘nos preocupamos por Tamara, qué pena Tamara’ a ‘celebramos a Tamara’. Y sobre todo la acompañamos en su frase: De aquí todo puede ir a mejor. ¡Bravo!».