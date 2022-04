Boris Izaguirre ha optado por pasar una Semana Santa tranquilo para recuperarse de su operación de corazón. Recibió el alta hospitalaria el pasado jueves y ha aprovechado el resto de la semana para cuidarse. Sin embargo, después de días de reposo, el escritor ha tomado la decisión de retomar poco a poco la rutina para así empezar a cumplir con compromisos profesionales que ya tenía programados.

«Hola amigos! Lunes de Pascua! Ya en casa trabajando con la mejor luz del día! GRAAAAAAAACIAS! Love, boris», escribía hace unas horas junto a una imagen de él mismo. Boris Izaguirre se ha levantado y lo primero que ha hecho es sentarse en su despacho con su ordenador para ponerse al día de todo lo que tiene programado en agenda.

Después de la operación, Boris luce una cara muy buena, que no han pasado por alto sus seguidores. Muchos de ellos se han alegrado por ello y se lo han hecho saber: «Qué guapo estás mil besos @borisizaguirre«, escribe Mario Vaquerizo. «Qué gusto da verte bien y así de guapo, copón!», le grita Roberto Leal. «Mi amor cómo me alegro que estés bien y nos puedas seguir iluminando con tu luz como nunca dudé que lo harías! love you», le hace saber Ana Obregón. «Bravooooooo ❤️❤️❤️👏👏👏», le aplaude Tamara Falcó.

Boris Izaguirre retoma su rutina poco a poco desde casa

El escritor está aprovechando estos días para relajarse en casa. El trabajo está siendo su refugio y mientras cumple con sus compromisos, disfruta de un té y también de la música que se pone en sus cascos inalámbricos. Boris no puede tener mejor cara y estaba deseando encontrar un hueco para trabajar.

El pasado jueves, Boris abandonaba por fin el hospital tras recibir el alta. El presentador de televisión salía de las instalaciones acompañado de su marido, Rubén Nogueira, que no lo ha dejado solo en ningún momento durante estos días tan complicados. «Ya nos vamos a casa», decía Boris a la salida del hospital, donde se encontraba con la prensa, que ha estado muy pendiente de su estado de salud.

«Ya nos vamos a casa, ya estamos dados de alta, ha sido una intervención muy rápida y es muy frecuente. Lo importante de todo esto ha sido que hemos hecho magnífica precaución, me encantaría hacer mucho hincapié en eso porque de todas las revisiones que nos hacemos la cardiovascular es una de las más importantes y es lo que hemos hecho acá, hemos estado ingresados haciendo todas las revisiones hasta dar en el punto donde se encontraba el problema», empezaba diciendo tranquilizando a los reporteros.

Boris Izaguirre abandona el hospital tras ser intervenido

Vídeo: Europa Press.

El presentador de televisión explicaba, además, que se encontraba muy bien: «Por eso hemos hecho la cirugía y lo hemos solucionado, y me escucháis perfectamente bien, yo creo que me veis bastante bien y con eso pienso que nos podéis dejar ahora ir a casa que Rubén está muy interesado en volver a su casa y los amigos que vienen a buscar nos están esperando porque tienen un vuelo a Londres y no queremos que lo pierdan».

