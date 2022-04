Boris Izaguirre ha abandonado por fin el hospital tras recibir el alta. El presentador de televisión ha salido de las instalaciones acompañado de su marido, Rubén Nogueira, que no lo ha dejado solo en ningún momento durante estos días tan complicados. «Ya nos vamos a casa», dice Boris a la salida del hospital, donde se ha encontrado con la prensa, que ha estado muy pendiente de su estado de salud.

«Ya nos vamos a casa, ya estamos dados de alta, ha sido una intervención muy rápida y es muy frecuente. Lo importante de todo esto ha sido que hemos hecho magnífica precaución, me encantaría hacer mucho hincapié en eso porque de todas las revisiones que nos hacemos la cardiovascular es una de las más importantes y es lo que hemos hecho acá, hemos estado ingresados haciendo todas las revisiones hasta dar en el punto donde se encontraba el problema», empieza diciendo tranquilizando a los reporteros.

El presentador de televisión explica, además, que se encuentra muy bien: «Por eso hemos hecho la cirugía y lo hemos solucionado, y me escucháis perfectamente bien, yo creo que me veis bastante bien y con eso pienso que nos podéis dejar ahora ir a casa que Rubén está muy interesado en volver a su casa y los amigos que vienen a buscar nos están esperando porque tienen un vuelo a Londres y no queremos que lo pierdan».

Boris Izaguirre abandona el hospital tras ser intervenido

Vídeo: Europa Press.

El escritor y presentador de ‘Lazos de sangre’ explicaba hace unas horas a través de sus redes sociales que “todo está bien” y que tras su paso por quirófano la sensación que se desprende es positiva. De hecho, confiesa que tanto él como su marido, Rubén Nogueira, están aliviados con el resultado, a pesar de que se le ha detectado “un problema cardiovascular grave” del que no tenían constancia antes: “Hola queridos amigos. Estamos bien y, sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos”, anunciaba sin darle demasiada importancia a la dolencia que le han diagnosticado, tratando con ello minimizar la alarma que pudiese generarse entre sus amigos y seguidores de redes sociales.

Se ha trasladado hasta casa para descansar tras la intervención

Boris Izaguirre sabe a la perfección que este tipo de afecciones cardiovasculares son resultado de una mala alimentación y es que ya ha hablado anteriormente de cómo se vuelve loco con los dulces: “Tuve este problema de azúcar brutal. Casi me iba quedando sin pierna. Perdí mucho peso, pero me ha hecho muy bien, porque volví a la natación. Es lo más importante. Hay que practicar deporte. Hay que intentar eliminar el consumo de azúcar, que está en los sitios más increíbles, como la cebolla o la tortilla de patata”, destacaba en su día.

