«He vuelto a nacer», con estabas palabras arrancaba Boris Izaguirre su última entrevista en televisión, la primera después de su operación por sus graves problemas cardiovasculares. El popular presentador se ha sincerado junto a Toñi Moreno en ‘Volverte a ver’ y ha reconocido que el apoyo de su marido Rubén Nogueira ha sido fundamental. También que le pesa el trago que ha pasado este durante una etapa muy complicada: «Me entristece muchísimo que lo haya pasado tan mal. No se lo merece de ninguna manera», ha afirmado.

El venezolana ha confesado que un día comenzó a actuar de manera muy extraña. «Yo soy muy raro, pero estaba cada vez más loco y extraño. De repente me enfocaba, me concentraba y me iba». Ha recordado que es muy importante el percatarse de lo que te está ocurriendo y reaccionar de manera rápido. Enseguida se lo comentó a su pareja. «Cuando aprendes a vivir con la otra persona, aprendes a confiar y le cuentas. Cuando vi que todo estaba muy extraño le dije a Rubén que todo era rarísimo. También me dijo que se había dado cuenta que me había puesto las dos piernas del pantalón en la misma pernera».

La operación de Boris Izaguirre

Tras someterse a una pruebas de corazón, determinaron que tenía un problema en la artería carótida y que ahí estaba el coágulo. «Con este diagnóstico vino la intervención», ha contado. «Ahora en este momento que estoy luchando por mi vida me encanta utilizar el humor. Estaba encantado de la idea que iban a evacuar este coágulo oscilante de mi carótida derecha. También estaba encantado de descubrir la existencia de mi carótida derecha. Tú la sientes cuando te vas a dormir porque bombea y es lo que oyes. La tenía obstruida en un 70 por ciento y con este coágulo. Todo eso lo quitaron. Si el coágulo se hubiese ido para arriba o para abajo hubiese sido fatídico. Fatídico no, es prevenir claramente una hemiplejia que no es fatídica, pero fastidia mucho tu estilo de vida», ha revelado.

Poco después de despertar de la operación, Boris Izaguirre quiso retomar enseguida sus compromisos profesionales. «No puedes hacer que la tristeza te invada». No ha perdido la sonrisa, ni su característico sentido del humor. Cuando la presentadora le ha dicho que le veía rejuvenecido y que le habían quitado años de encima, no ha dudado en contestar de la siguiente manera: «A lo mejor arreglando los puntos me hicieron un pequeño lifting».

Agradecido a su marido

Solo ha tenido palabras de elogio hacia su pareja. «Mi marido ha pasado de ser marido a santo. Sigo muy enamorado de mi marido y estoy muy enamorado del santo que es ahora. Lo veo tan bello y tan divino. Yo he sido muy troglodita con mi marido. Nos ha reforzado mucho y yo amo mucho a Rubén», ha señalado emocionado.