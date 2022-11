Ha pasado ya un mes desde que Boris Izaguirre lanzara duras críticas contra Tamara Falcó tras sus polémicos comentarios sobre la sexualidad en el Congreso Mundial de las Familias en México. En su columna para ‘El País’, el venezolano alzaba la voz para reprender a su amiga. Incluso la instaba a disculparse por su discurso homófobo. «No es mi estilo sermonear, pero, si tuviera que decirle lo que pienso, sugeriría un alejamiento de las malas compañías y quizás una disculpa explícita. Puedes ser buen católico sin convertirte en ultra”, decía. Pues bien. Ahora, el presentador de ‘Lazos de sangre’ cree que cometió un error al juzgarla. «Hubiera preferido no escribir ese artículo porque luego ella explicó muy bien que se había referido a otras cosas y no al ruido que se había generado», ha reconocido.

La prueba irrefutable de su pesadumbre es que llegó a matizar sus palabras en su escrito: «Hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas». La situación entre ellos está aclarada, pero eso no quita que el escritor y presentador lamente lo sucedido: «Si pudiera yo hubiera preferido no escribir ese artículo. No creo que una regañina a un amigo tenga que convertirse en algo público y de eso me arrepiento, de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono«.

«Veo a Tamara muy centrada», dice Boris Izaguirre

Boris Izaguirre es, desde hace años, íntimo amigo de la hija de Isabel Preysler. Por eso está convencido de que Tamara no siente rechazo o animadversión alguna por quienes tienen una sexualidad distinta a la suya. Sería una acusación «injusta» acusarla de homófoba porque «es imposible que ella en su educación, tanto materna como paterna, pueda tener una educación de esa forma». También cuenta cómo ve a la aristócrata en estos momentos: «La veo muy bien, muy centrada y muy valiente. Lo único que puedo decir de Tamara es que todo lo hace bien».

«Tenemos que tener todo un inmenso respeto por Tamara. Ella ha hecho algo muy increíble y loable que es transformar una situación, que podía parecer una víctima y ha salido gloriosa y airosa. No deberíamos hablar todos por Tamara, ya ella cuando lo hace, lo hace muy bien», sentencia Boris Izaguirre. Y añade que no le cuesta ser un amigo que dice da el visto bueno a todo: «La verdad que con algunos amigos está bien si le tienes que decir que sí».

De Iñigo Onieva, y de si se siente defraudado por su conducta, prefiere no hacer comentarios: «No me gustaría entrar en eso porque no viene a plan. No he vuelto a coincidir con él». Prefiere centrarse en el presente y en los momentos que vienen, como la próxima celebración del cumpleaños de Tamara, quien cumplirá 41 años el próximo 21 de noviembre: «Estamos muy pendientes de eso. Tenemos que reconocer que el año pasado lo pasamos muy bien».