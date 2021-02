Cuando se cumple un año de la muerte de su primer marido, la colaboradora ha enviado unas cariñosas palabras a sus familiares.

Este lunes se ha cumplido un año de la muerte de Fran Álvarez, primer marido de Belén Esteban. Por este motivo, la colaboradora ha querido enviar unas palabras de cariño a sus familiares. Desde su sillón de ‘Sálvame’, la de Paracuellos del Jarama se ha sincerado y se ha pronunciado sobre su fallecimiento. Un asunto que aún le conmueve.

«Hace un año que pasó lo que pasó»

«Quiero mandar un beso muy, muy fuerte, porque sé que nos ven todas las tardes porque les hacemos compañía a los padres de Fran, que hoy hace un año que pasó lo que pasó. Amaro y Maruja, os mando un beso. Y también a sus hermanas Ana y Elvira», decía en directo.

Este lunes, la ‘Princesa del pueblo’ ha tenido la oportunidad de hablar, una vez más, sobre la carta llena de insultos y reproches que le escribía María José Campanario este fin de semana a través de las redes sociales. Un escrito en la que la califica como una «princesita barata» y una «lerda» de «lengua fácil» que lleva toda su vida viviendo a costa de hablar de la vida de Jesulín de Ubrique y de su familia. La colaboradora intervenía en ‘Sábado Deluxe’ para contestar a sus duras palabras, pero esta semana ha decidido que llevará a los tribunales a la ex del torero porque ha sobrepasado los límites.

Belén, contra María José Campanario: «Si ella tiene armas yo tengo un arsenal»

«Me lo llevo todo por delante. Mis abogados ya me han llamado. ¡Y tiro! ¡Vamos que si tiro! Es tan fuerte… Quedas tan mal, cariño», ha explicado. Belén Esteban ha anunciado que ya se ha puesto en manos de su equipo de asesores legales para demandar a la odontóloga. «Si ella tiene armas yo tengo un arsenal».

«Yo quiero tranquilidad, pero no voy a consentir que se falte a mi dignidad. José, eres libre para escribir cartas, para todo. Pero luego José… yo no me voy a callar. Cuando ella ha estado malita siempre he dicho que ojalá se recuperara», ha destacado. «Demándame. Aquí la única que ha estado condenada has sido tú. Demándame. No te equivoques. Estoy harta de tus amenazas. Yo estoy curada. Espero que estés curada tú de tu enfermedad: la maldad», añadía. «Qué aburrida es tu vida, cariño. Y el otro que lo permita. Os tenéis que remontar a 22 años».

La colaboradora no desea hablar con María José Campanario porque «yo con esta señora no tengo que aclarar nada porque no tiene nada que ver con mi vida. No tengo nada que aclarar con ella ni con el padre. No la voy a nombrar más. ¿Qué voy a arreglar yo?». Y se amenazaba con hablar delante de las cámaras: «Con lo tranquila que estaba yo y ahora viene la José… ¡Vale ya! ¡Que soy el caballo de Troya! Voy a hablar de la José». Y ha dejado claro que está dispuesta a llegar a donde sea: «Si ella sigue yo me voy a defender. Eso de boba, lerda…».