Nos encontramos a dos días del estreno de ‘En el nombre de Rocío‘ y ya suenan con fuerza duras palabras contra Amador Mohedano. Uno de los adelantos de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco muestra a la hija de Rocío Jurado hablando del trabajo de su tío como representante de la artista. «Amador cuando llega a la vida profesional de Rocío Jurado, ella ya es quien es», asegura, recalcando que el hermano de la chipionera no fue el artífice de su éxito. Antes que él trabajaron como sus mánagers Paco Gordillo, Manolo Sánchez y Luis Sanz., como señala la propia Rocío en su docuserie. Y, según ha contado Charo Vega, la cantante quiso trabajar con su exmarido, Tony Caravaca, que durante años fue el mánager de Isabel Pantoja.

«Cuando Rocío estaba bien quería hablar con Toni Caravaca. Un día me dijo: ‘Charo, quiero hablar con él. Estuve unos días con ella. Lo único que le pidió Rocío es que no quería firmar ningún contrato con él. Firmaron el contrato, digamos… de otra manera. Se fueron al Rocío juntos«, ha contado la que fuera amiga íntima de Carmina Ordóñez. Sus declaraciones destapan las intenciones de la andaluza de ponerse en manos del representante de quien antaño fue su gran rival sobre los escenarios.

Amador Mohedano no desmiente las afirmaciones de Charo Vega

«Quizás quería hacer algo más grande. Creo que fue por una espada así de grande por parte de Isabel Pantoja. ‘Marinero de luces’ se hizo en 1985, así que esto fue en 1984″, ha puntualizado la exconcursante de ‘Supervivientes’. El propio Amador Mohedano ha respondido a estas declaraciones en una breve intervención en ‘Sálvame’. El gaditano no ha negado nada: «No lo sé.. Si lo dice Charo me la creo porque es como de la familia. Ellos se veían ellos aquí por Andalucía». Asimismo, el ex de Rosa Benito ha dejado claro que su hermana nunca tuvo intención de darle la espalda: «Quitarme del medio, para nada. Puede que él intentara hacer algo con Rocío. Toni tenía mucha idea».

El nombre de Amador Mohedano vuelve a sonar con fuerza ante el inminente estreno del documental de Carrasco. Esta asegura que su tío no es el responsable de la triunfal carrera de su madre: «Amador no ha hecho la carrera de Rocío. El tendría que estar agradecido ya que ha podido llevar la carrera de su hermana, pero era una carrera que ya estaba forjada… A ella el trabajo le salía solo. A ella le daba seguridad tenerlo al lado y él tenía muchas cosas buenas». En su nueva entrega televisiva, la madrileña vuelve a disparar contra su «familia mediática» con toda la artillería: «Estos pensaban que esto no iba a suceder, pero yo no me callo más, porque te calles o no te calles van a seguir dándote palos».