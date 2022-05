Este fin de semana, las Campos están de celebración y es que José María, el hijo de Carmen Borrego celebra su boda. Y promete dar mucho de que hablar. Aunque la hija de María Teresa Campos asegura que su hijo es anónimo, no descartaba la posibilidad de que diera una exclusiva. Sin embargo, un testigo se le está adelantando y está contando los detalles con más salseo del día del ‘sí, quiero’. Este jueves, Borrego se encontraba en el plató de ‘Sálvame‘ y Kiko Hernández arrancaba el programa asegurando que tenía todos los detalles de la boda de su primogénito. Un testigo muy cercano al clan está intentando boicotear el enlace desde dentro y ha contado muchos detalles. Incluso que la relación de Borrego con su nuera no es tan buena como ella dice, algo que ha enfadado y mucho a Carmen.

Un testigo da los datos más reveladores de la boda del hijo de Carmen Borrego

Ha estado a punto de abandonar el programa hasta en tres ocasiones diferentes. Asegura que no quiere entrar en el juego pero, sin embargo, no puede hacer oídos sordos a las palabras de su compañero. «Yo te digo que esa boda igual no se celebra porque hay alguien que quiere boicotear la boda desde dentro. Si yo tuviera que apostar, te digo que esa boda no se va a celebrar”, ha dicho Kiko Hernández. «No voy a contribuir a fastidiar la boda de mi hijo”, ha dicho Carmen Borrego antes de cada uno de los amagos que ha hecho por marcharse.

Un testigo ha contado los datos más reveladores de la boda. El primero de ellos es que la pareja se había dado el ‘sí, quiero’ el pasado 4 de abril, mientras que su celebración será este sábado 14 de mayo. Algunos datos que ha revelado este testigo, que intenta boicotear el enlace del hijo de Carmen Borrego y su novia, son que «hay 150 invitados» y ha contado algunas de las restricciones que estos habrían impuesto «no pueden llevar móviles y no pueden hacer fotos». Esta información la ha desmentido también Terelu Campos, que asegura que sí pueden llevar teléfonos móviles y que ella no entiende el por qué pero «para que veáis la confianza que hay con los invitados», ha asegurado la mayor de María Teresa.

El vestido de la novia y de la madrina, al descubierto

Según este confidente, la novia no va a ir vestida de blanco aunque lucirá un diseño de corte sirena y va a lucir las uñas en color rojo al más puro estilo de Rosalía. «Ella quiere romper esquemas y ser una novia diferentes», ha dicho esta persona que está intentando boicotear uno de los días más esperados de María Teresa Campos, ya que es el primer nieto que se casa. Por otro lado, la madrina, Carmen Borrego, lucirá un vestido que combine los colores del traje del novio y de la novia.

