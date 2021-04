Victoria Abril ha sido confirmada como nueva concursante de ‘MasterChef Celebrity’, un fichaje muy criticado tras su discurso negacionista.

Desde que se ha confirmado la participación de Victoria Abril en ‘MasterChef Celebrity’ los seguidores del programa no hablan de otra cosa. La actriz dio un discurso negacionista el pasado mes de febrero aprovechando una rueda de prensa de los Premios Feroz para sembrar la duda sobre los tratamientos contra el coronavirus: «Desde que tenemos vacuna hay más enfermos y más muerte». Sus palabras se volvieron contra ella hasta tal punto que se vio obligada a pedir perdón, sin embargo, pocos han podido olvidar su desacertada intervención en tiempos tan convulsos. Prueba de ello, los mensajes que se pueden leer en Twitter horas después de que TVE confirme que la actriz está entre sus participantes para la nueva edición y es que muchos de ellos aseguran que no lo verán si ella aparece en el formato.

La gran parte de la audiencia que ha decidido pronunciarse acerca de este fichaje ha puesto el grito en el cielo, pues no entienden el motivo por el que le dan cabida tras su reciente polémica. De hecho, la mayoría de mensajes siguen la misma línea. «Como sea verdad que fichasteis a Victoria Abril , yo seré una de las que no veré el programa por primera vez en años», «¿Victoria Abril en la nueva edición de ‘Masterchef celebrity’? Habéis perdido un seguidor. Adiós» o «Lamentable que desde un medio público se permita como concursante en un programa a Victoria Abril. Que una privada dé cancha a un negacionista como Bosé en prime time puede colar, pero no en un medio público, ni para cocinar» son solo un ejemplo de los comentarios que han aparecido en las últimas horas tras confirmarse que Victoria Abril estará en el talent show. Indignados con el programa, hay quien tiene claro que no verá el espacio de televisión si ella está presente. «¿Habéis cancelado ya la participación de Victoria Abril? ¿O se trataba de una inocentada antes de tiempo?» o «¡Victoria Abril,no! Ya se me han quitado las ganas de verlo» escriben otros usuarios.

Victoria Abril guarda silencio

El público del programa culinario no está de acuerdo con que entre los concursantes haya alguien con un discurso que ha levantado tanta polvareda y consideran que no se merece ninguna oportunidad. Ella, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre ello y ha preferido no hacer ruido, quizás aconsejada por su círculo más cercano. Por el momento, se desconoce si la opinión de las redes sociales calará en las altas esferas del reality y no contarán con ella o bien seguirán hacia adelante con lo hasta ahora previsto. Solo queda esperar unas semanas para descubrir qué ha sucedido realmente y si Victoria Abril será compañera o no de rostros conocidos como David Bustamante, tal y como avanzó SEMANA en exclusiva o de otros como Terelu Campos.