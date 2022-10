Después de más de dos décadas de amor, María del Monte e Inmaculada Casal han dado un importante paso en su relación. La pareja se ha dado el «sí, quiero». A pesar de que formalizaron su historia el pasado mes de julio, poco después de que la artista confirmara públicamente su noviazgo, ahora han reunido a familiares y amigos en Sevilla para celebrar esta unión. Se trata de una boda íntima que ha tenido como escenario el hotel Querencia de Sevilla.

“Se casó después de la retransmisión del Orgullo en Madrid. Lo de ahora no es una boda a lo grande, hay pocos invitados y solo gente cercana”, afirmaba Luis Rollán durante el programa ‘Fiesta’. Siempre discreta en todo lo que concierne a su vida personal, poco más se sabe de esta boda en la que ha estado arropada por rostros conocidos, entre ellos, los diseñadores José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral -Victorio & Lucchino-, posiblemente también haya asistido su gran amiga Toñi Moreno. La cantante ha elegido un hotel de lujo para la celebración situado a 400 metros de la Giralda y la catedral de Sevilla. Se emplaza en la antigua sede del Banco de Andalucía y está distribuido en seis plantas. La parte más destacada es la gran terraza de 700 metros cuadrados que cuenta con piscina y unas privilegiadas vistas panorámicas de 360 grados a la ciudad.

El gran amor de María del Monte

Fue precisamente en la capital hispalense con motivo del Orgullo cuando la cantante habló abiertamente sobre su sexualidad hace tan solo unos meses. «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca».

Esta boda se celebra después de una etapa muy delicada para María del Monte marcada por la despedida de importantes miembros de su familia. En 2021 falleció un pilar en la vida de la artista, su madre, Bibiana Algaba, a los 96 años. Además, también ha dicho adiós a dos de sus hermanos, Antonio y Juan Carlos, ambos a consecuencia del coronavirus.