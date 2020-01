Blas Cantó ya allana su camino a Eurovisión y es que este jueves ha presentado oficialmente la canción con la que representará a España en el Festival más importante de música a nivel mundial. El artista propone para triunfar en Róterdam el próximo 16 de mayo, donde se celebrará el próximo encuentro eurovisivo, una canción en el que lanza un mensaje de rebeldía, autoafirmación y perdón. Se llama ‘Universo’ y Blas Cantó está dispuesto a ganar Eurovisión en 2020 con su canción.

“Cuando la escribí pensaba en las veces que miro hacia otro lado y no afronto la realidad, cuando ves una injusticia y sigues tu vida. También en las veces en que no decimos lo que pensamos”, explica el propio Blas Cantó en la presentación de ‘Universo’. Añadió que, “para cambiar el mundo, primero hay que cambiarse a uno mismo” y que ahí radica el éxito de su canción, porque no todas las personas que escuchen su hit sacarán la misma interpretación del tema, sino que harán una lectura distinta en función a sus propias experiencias.

Si quieres ver el videoclip oficial de ‘Universo’ de Blas Cantó, la canción con la que España apuesta de nuevo en Eurovisión 2020, no dudes en ver el siguiente vídeo: