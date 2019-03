Blanca Suárez se siente “humillada” por la foto de su papada

La actriz de 'Las Chicas del Cable' se convirtió en polémica por una de sus últimas fotos publicadas, y ahora ha tomado la decisión de defenderse: "No hace falta que me saques así", declara enfadada.

Blanca Suárez no acostumbra a contestar a polémicas en las que se ve envuelta sin querer. De hecho, se decanta por dejar pasar el tiempo, seguir con su día a día y no dar su opinión al respecto. Pero ya no puede más. En las últimas semanas, la actriz se ha visto envuelta en una polémica después de que una revista publicara una foto suya con una postura complicada, en la que se le veía papada.

La actriz, que lleva unas semanas intensas de trabajo -la hemos visto posar varias veces por la alfombra roja del Festival de Málaga-, ha querido dar su opinión al respecto y no ha dudado en mostrarse disgustada por lo ocurrido: “Mis padres siempre me dijeron que no hiciera lo que no quieren que te hagan”, comienza explicando en la revista Icon.

“Hay veces que digo: ‘Jolines, es que yo no publicaría eso nunca’. Soy la primera que me río de mí misma, pero al final, soy persona. No me resbala, pero tampoco me meto en el baño a llorar”, comenta sobre la foto en la que aparece con una pose que la ha convertido en protagonista de la actualidad.

“Entiendo que me hagan fotos, lo que veo innecesario que saquen algunas. Intentan demostrar que todos somos iguales, me parece bien, pero hay un apretar de tuercas ahí…”, continúa.