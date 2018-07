No existe la foto perfecta en Instagram que no haya sido resultado de decenas de intentos fallidos, algo que la propia Blanca Suárez quiso demostrar.

Blanca Suárez sólo pretendía promocionar un móvil resistente al agua y para ello quiso realizar una sesión de fotos bajo el agua. La actriz se sumergió bajo las cristalinas aguas de una piscina dispuesta a realizarse algunos selfies que después publicaría en su cuenta de Instagram.

En ese momento, la protagonista de ‘Las chicas del cable’ lucía un bonito bañador de color rojo palabra de honor, es decir, la parte de arriba del mismo no llevaba ningún tipo e sujeción a su cuello o sus hombros.

Un descuido que poco importó a Blanca Suárez

En una de las zambullidas, Blanca Suárez perdió la parte de arriba de su bikini. La actriz, rápidamente trató de cubrirse el pecho con su mano.

El descuido ya era, aún así, inevitable. Sin embargo a Blanca no parece haberle importado mucho. Por el contrario, se lo tomó con sentido del humor y publicó la imagen en el ‘storie’ de su Instagram. “Cuando tu capacidad pulmonar es pésima y no consigues estar debajo del agua ni 3 segundos”, escribió, evidenciando sus dificultades para posar bajo el agua. “Y tu bañador no ayuda”, añadió la actriz.

Costó, pero finalmente Blanca Suárez logró la fotografía perfecta. Ella posa debajo del agua cual sirena, realizando el gesto de ‘V’ de ‘Victoria’ con los dedos y saca, simpática, la lengua. En primer plano se ve a la perfección el móvil que pretendía promocionar.

Ella está guapísima y natural, su bikini en su sitio y el móvil es el gran protagonista de la imagen. Reto conseguido.