Tras el escándalo de Rafael Amargo y su detención por tráfico de drogas, Blanca Romero ha decidido no continuar en ‘Yerma’.

La detención de Rafael Amargo por tráfico de drogas y organización criminal cayó como un jarro de agua fría sobre el entorno del bailaor. Sus amigos, su familia y el equipo que trabaja mano a mano con él en ‘Yerma‘ se quedaron boquiabiertos, pues pocos daban crédito a lo que estaba sucediendo. Tras varios días en el calabozo el coreógrafo fue puesto en libertad e incluso llegó a estrenar la obra en la que llevaba meses trabajando. El estreno ha tenido lugar en el Teatro La Latina en Madrid y, a pesar de que en un principio había dos artistas que actuaban como protagonistas de la misma, hay una de ellas que se ha caído del cartel por decisión propia. Tal y como ha podido saber SEMANA, Blanca Romero no ha querido continuar adelante en este proyecto teatral.

A pesar de que Blanca Romero no se ha pronunciado al respecto ni ha detallado el motivo por el que no quiere seguir trabajando junto al bailarín, sí que ha compartido una frase que después de esta información cobra mucho más sentido. «La sociedad humana está mal tanto por las fechorías de los malos, como por el silencio cómplice de los buenos», ha compartido en una storie bajo la firma de Facundo Cabral. De este modo, será Sara Vega quien sí estará al frente de la obra. Mientras ella no ha dejado de publicitar ‘Yerma’ y compartir fotografías tanto en el ensayo como en el teatro, Blanca Romero no ha posteado instantáneas de la obra con fines promocionales, un detalle que llama la atención si se tiene en cuenta la actitud de sus compañeros. Si bien antes de que estallara la polémica sí que anunciaba a bombo y platillo esta obra, desde finales de noviembre no se ha pronunciado ni publicitado la obra. Sara, por su parte, en los últimos días se ha mostrado más activa que nunca en su cuenta de Instagram y es allí precisamente donde incluso ha recibido un mensaje muy especial de su compañera de profesión, Blanca, en el que incluyó varios emojis: «Que salga todo muy bien, morena». Palabras a las que respondió con «gracias preciosa mía».

Las consecuencias y el impacto mediático no se han hecho esperar. Fue hace tan solo unos días cuando tras ser liberado dio una rueda de prensa, un instante en el que, por cierto, no estaba Blanca Romero. No estaba presente y entonces se aseguró que su ausencia se debía a que estaba estudiando, hecho que ahora hace saltar las alarmas una vez más. Se desconoce cuál será la decisión de Rafael Amargo y si buscará una sustituta para Blanca Romero, ya que tanto ella como Sara se alternaban en el papel de Yerma.