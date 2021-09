Bigote Arrocet ha revelado que todavía tiene una conversación pendiente con María Teresa Campos, cuya relación terminó en 2019

Las versiones de Bigote Arrocet y María Teresa Campos sobre su ruptura son contradictorias. Nada tienen que ver la una con la otra. Mientras la presentadora siempre ha mantenido que el humorista le dejó por un mensaje, él ha explicado que nada de eso es cierto. Terminó su relación en persona e incluso se despidió de ella, al menos esa ha sido su confesión nada más entrar en ‘Secret Story’. Un día después de soltar varios bombazos sobre Las Campos en ‘Secret Story’, el cómico ha vuelto a romper su silencio y ha llegado incluso a emocionarse. Después de mucho tiempo sin dar explicaciones ni detalles sobre su separación, Edmundo Arrocet ha asegurado que algún día él y María Teresa se volverán a sentar: «Algún día tendremos una conversación».

Bigote Arrocet se siente dolido, no entiende la polémica que provocó su ruptura y, de hecho, dice que «esperaba que saliera de ella contar la verdad». No lo ha contado antes porque, según él mismo, no ha querido dejarla de mentirosa, sin embargo, su vaso se ha desbordado y ya no puede más. «Se dijeron muchas mentiras y a mí me dolió, especialmente por mi hijo. Cuando tú has querido tanto a alguien, te cuesta mucho decir algo así y dejarla por mentirosa», ha añadido Bigote. El empresario no alcanza a entender el motivo por el que ella hizo público el punto y final de su historia de amor, ya que él hubiera preferido que no trascendiera como transcendió. «Era algo íntimo y no entiendo que mandase un comunicado hablando de nosotros. A mí no me gustan esas cosas, pero bueno», ha comentado en el reality.

En su cabeza no entra mandar un mensaje para terminar una relación de seis años y ha vuelto a repetirlo por si a algún espectador todavía le quedan dudas. «¿Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono?», ha respondido. Bigote en solo unas horas ha logrado abrir uno de los melones que más tensión han provocado en el clan Campos, por lo que esto solo podría ser el principio de mucho más. Aunque pocos creen en una posible reconciliación, lo que Bigote sí ha dejado claro es que en algún momento se puedan sentar para aclarar todo lo sucedido. Llevan mucho tiempo sin verse, pero, pese a ello, todavía existe el dolor.

Mientras Bigote afirma quedarse con lo bonito de su relación, María Teresa ha revelado en más de una ocasión lo dolida que se quedó tras la ruptura. «Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, con tanto cariño y cuando ha sido tan feliz siente esa sensación bonita porque fueron casi seis años», ha dicho. Fue hace tan solo unos días cuando ella envió al desguace los dos coches que todavía permanecían en el garaje de su mansión. Los vehículos estaban abandonados allí y Bigote no había vuelto a recogerlos, por lo que la presentadora tomó la decisión de deshacerse de ellos. Quién le iba a decir que solo unas semanas después Bigote Arrocet volvería de Chile para entrar en uno de los nuevos formatos de Mediaset, ‘Secret Story’.