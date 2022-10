Han pasado meses desde la última vez que vimos a Bigote Arrocet, que tras su ruptura con María Teresa Campos decidió poner tierra de por medio y se marchó fuera del país. Ahora, ha reaparecido por sorpresa en un desfile en Madrid y ha dado sus declaraciones más sorprendentes. El humorista y la veterana comunicadora estuvieron juntos durante más de seis años. Sin embargo, una dolorosa ruptura dejó a María Teresa completamente rota. Ambos dieron versiones muy diferentes de cómo se forjó la separación. La periodista aseguró que el chileno le había dejado a través de un mensaje de Whatsapp, algo que él se encargó de desmentir en más de una ocasión, llegando incluso a enfrentarse a Terelu Campos y Carmen Borrego. Ahora, el humorista confiesa que echa de menos a su ex. ¿Supone esto un acercamiento entre ambos? No te pierdas las declaraciones de Bigote Arrocet. ¡No te pierdas el vídeo!

Vídeo: Europa Press

En su última aparición pública, Bigote Arrocet sorprende por sus declaraciones a la prensa: «Yo la echo de menos porque es muy graciosa y es mil veces más divertida que yo, pero ya vendrán mejores épocas«, dice. Asegura que sus hijas no son ningún inconveniente para que ambos retomen una relación, al menos de amistad, después de los enfrentamientos en televisión que vivimos hace un año atrás. El humorista chileno solo tiene bonitas palabras para María Teresa Campos y quiere mandarle un mensaje repleto de amor y cariño: «Ella sabe que mentalmente siempre me estoy acordando de ella, seis años en los que he sido una persona muy feliz. Le deseo lo mejor», dice.

Bigote Arrocet quiere ver a María Teresa Campos en un plató de televisión

Además, habla de la faceta profesional de la madre de Terelu y Carmen. Asegura que no entiende por qué no está trabajando: «Yo lo único que quiero es que le vaya bien. Ella se merece un programa porque con todo el bagaje que tiene detrás, es para hacerle un programa maravilloso. Me extraña que ningún canal haya presentado ningún proyecto. Ella ya estado siempre con los mejores artistas«, desvela. Bigote Arrocet quiere volver a verla en un plató, que es el lugar donde ella siempre se ha sentido más cómoda.

A pesar de que todavía no sabe cuándo retomarán su relación, él cree que «alguna vez me juntaré con ella. Hay que dejar que el tiempo pase«, confiesa. Unas palabras reveladoras y conciliadoras que llegan en un momento muy delicado para María Teresa Campos después de que se publicasen unas imágenes de ella visiblemente más delgada. ¿Supondrán estas palabras un chute de energía para la comunicadora? ¿Mantendrán la conversación que tienen pendiente? ¿Volverán a retomar su relación? ¿Qué pensarán Terelu y Carmen de las palabras de Bigote?