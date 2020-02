Desde que saliera a la luz la separación de Bigote Arrocet y María Teresa Campos el chileno se ha convertido en uno de los hombres más buscados. El humorista reapareció en FITUR, concretamente en el stand de Málaga. Sin embargo, su elección no era ni mucho menos aleatoria. Su vínculo con la Costa del Sol venía dado desde que comenzara su relación con la periodista y tras su ruptura su intención es la de continuar vinculado a la ciudad. Esta vez mostrando lo que para muchos es una faceta desconocida, su lado más solidario. Fue este domingo cuando dio el primer paso en el proyecto que, quién sabe, si podría llevar al cómico a afincarse en el sur de España. Y es que, Edmundo se reunió este fin de semana con el reconocido artista y empresario, Manolo Rincón, con el que «tiene muchas ganas» de unirse a nivel laboral. No obstante, el objetivo de su encuentro no es hacer negocio, sino todo lo contrario y así lo revela a la revista SEMANA el propio pintor.

Manolo y Bigote se conocieron este domingo en Vélez-Málaga y su reunión apunta a ser más fructífera de lo que algunos podían imaginar. «Él estaba muy interesado en conocerme, contactó a través de un amigo. Me pareció alguien entrañable…Me gustó la forma de ser que tiene y es un personaje. Tiene una historia y un saber estar que hay que señalar», dice Rincón en conversación con este medio. En esta cita, Bigote le mostró su deseo de hacer una exposición conjunta y, aunque tiene visos de salir hacia adelante, todavía hay que darle forma. «Está todavía en el aire, pero estuvo hablando con alguien de mi equipo para ello. Se lo planteó a Pepa Moreno para hacer algo conjunto, pero faltan flecos por cortar. En unos días estará en mi casa porque tiene intención de venir a pintar cuadros para hacer una exposición de ropa y de arte. Los artistas somos peculiares y nosotros tenemos un estilo parecido a la hora de pintar», explica.

Así las cosas, el beneficio que se obtendría por todas las ventas de la exposición estará destinado a ayudar y a promocionar el deporte malagueño. «El dinero recaudado se irá a la Fundación Rincón, deporte por amor al arte. Es una forma de buscar recursos», comenta. Entonces, ambos artistas charlaron de manera distendida: «Me contó muchas cosas de su pasado. Me sorprendió muchísimo que hablara gallego a la perfección. La verdad es que pasamos un día magnífico», dice. Pero no hizo mención a María Teresa: «No me dijo nada de ella ni yo tampoco pregunté».

Para saber más detalles sobre este nuevo trabajo de Edmundo, también hemos hablado con Pepa Moreno, presidenta del Rincón de Fertilidad de Málaga y Gerente de la Fundación Manolo Rincón, que desvela cómo fue ese ‘trato’ y primer contacto. «Surgió la idea de cómo se podía ayudar al deporte. Todo apunta a que esto verá la luz en mayo (…) Bigote es una persona solidaria y él nos puede ayudar a dar visibilidad y que llegue a más gente», dice. Un giro profesional por el que tendría que viajar de manera habitual. «Puede ser que le obligue a estar en Málaga durante un tiempo. Si sale bien y Manolo y él quieren, se podrían hacer más proyectos adelante», comenta.