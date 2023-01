Bigote Arrocet está al tanto de los rumores que apuntan a que Gustavo, la mano derecha de María Teresa Campos podría ser el topo de la familia. El humorista no ha dudado en que esta información es totalmente falsa y ha salido en defensa del hombre con el que durante años compartió muchas conversaciones, asegurando que es ‘fiel’ a la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’.

«Me sorprende que Gustavo haga eso», declara tajante y sin dudarlo. Bigote Arrocet ha querido dejar claro que no se cree esta información: «No, no me la creo». Además, se ríe y resta importancia a los rumores que aseguran que él está detrás de esta polémica: «Si es por lo que dicen. Échale lo que quieras». ¡Pincha el vídeo y mira su reacción cuando le preguntan por esta polémica!

El humorista sale en defensa de Gustavo, mano derecha de María Teresa

Vídeo: Europa Press.