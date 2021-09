Alexis Ledgard, quien asegurase ser hijo de Bigote Arrocet hasta que el ADN demostró lo contrario, ha cargado muy duro contra él y defiende a María Teresa Campos. Vea los dos vídeos con un extensa entrevista donde pone todos los puntos sobre las íes

La lucha de Alexis Ledgard contra Bigote Arrocet terminó cuando las pruebas de ADN determinaron finalmente que no existía un parentesco entre ellos. El cómico chileno no era su padre y desde ese instante pasó a ser para el joven su principal enemigo público y siempre que tiene ocasión aprovecha para cargar contra él, resentido por cómo le trató mientras pugnaba por conseguir su apellido, pese a que final se demostró que no le correspondía. Ahora, Alexis Ledgard ha demostrado que si su batalla había terminado, no es así con la guerra, porque aún tiene muchas armas contra el humorista y más después de que entrase a concursar en ‘Secret Story’ y su popularidad volviese a crecer con nuevas y polémicas declaraciones.

Bigote Arrocet ha reconocido sin reparo alguno que ha sido infiel a sus exparejas y que ha tenido la suerte de no ser descubierto por ninguna de ellas. También ha negado por activa y por pasiva que su ruptura con María Teresa Campos se produjese a través de un mensaje de Whatsapp y, pese a las mentiras que dice que las Campos han vertido sobre él, sigue atesorando un especial recuerdo hacia la veterana periodista. Ahora, la defensa al honor de la familia Campos ha venido de la mano de Alexis Ledgard, que no ha dudado en cargar muy duro contra el que consideraba su padre hasta hace solo dos años, Bigote Arrocet.

Entre las lindezas que Alexis Ledgard dedica a Bigote Arrocet en su larga entrevista -dividida en dos vídeos-, se encuentra la consideración de que es “un asco de persona”, además de apoyar todas y cada una de las cuestiones que pululan por los medios y en las que el que podría haber sido su padre si el ADN no se lo hubiese impedido sale muy mal parado. Critica sus declaraciones sobre las infidelidades a sus exparejas y los comentarios machistas que se desprendían en defensa de su opinión. También las formas que ha tenido a la hora de dejar a María Teresa Campos o su intención de crear polémica para regresar con fuerza a los medios nacionales.

Vea los vídeos y descubre el duro perfil que Alexis Ledgard realiza sobre Bigote Arrocet y cómo defiende a la periodista a capa y espada ante lo que considera una crueldad. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press