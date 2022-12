Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez son dos de los grandes presentadores de Telecinco, de eso no hay duda. Ambos llevan prácticamente dos décadas ligados profesionalmente a la cadena. Bibiana Fernández, otro rostro habitual de Mediaset, no ha dudado en tomar partido entre ambos y lo ha hecho de forma tajante durante su participación en el ‘Mediafest Night Fever’.

Primero ha elogiado el papel del de Badalona destacando su trabajo brillante ante las cámaras. Sin embargo, se ha quedado con Ana Rosa Quintana, al lado de quien lleva muchos años trabajando como colaboradora. «Es una mujer con la que llevo conviviendo 17 años. Ana Rosa Quintana yo la quiero, la quiero mucho. Me alegro mucho de formar parte de su equipo», ha asegurado muy sincera. También ha destacado que mucha gente cree que al no compartir las mismas ideas políticas eso puede resultar un hándicap en lo profesional, pero para ella no lo es.

Bibiana Fernández se decanta por su «jefa»

La colaboradora lleva desde 2008 trabajando de forma habitual en ‘El Programa de Ana Rosa’. Una larga etapa durante la cual ha forjado una estrecha amistad con la presentadora, no en vano durante la enfermedad de la presentadora se convirtió en ocasiones en portavoz improvisado dando la última hora a los periodistas que le preguntaban por cómo se encontraba.

El pasado mes de octubre, Ana Rosa Quintana regresaba a la televisión tras permanecer once meses apartada debido a un cáncer de mama. “Os dije que nos veríamos pronto y la verdad es que se me ha hecho un poco largo, pero ya estoy aquí. Así que buenos días. El milagro es que esté yo hoy aquí”, fueron sus primeras palabras dirigidas a su público tan fiel. En los últimos días, además, ha protagonizado un cruce de zascas con Jorge Javier Vázquez quien pisaba el plató de su programa para promocionar su libro. “Cuando quieras me vengo a colaborar ahora que me están quitando horas”, le decía el presentador en un tono muy jocoso. Durante el último año, ambos han mantenido una guerra abierta entre productoras -la que lidera Ana Rosa Quintana, ‘Unicorn’, y ‘La Fábrica de la Tele’, que realiza el que durante tanto tiempo ha sido buque insignia de la cadena: ‘Sálvame’-.