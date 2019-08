Bertín Osborne no ha estado acertado en su opinión sobre la lucha de las mujeres por sus derechos en España y no cree en el movimiento feminista. Por eso las manda a África. La periodista Julia Otero ha sido una de las cientos de mujeres que le han respondido

No hay necesidad de decir siempre lo que uno piensa y quizá esto se lo está pensando ahora Bertín Osborne, que ha vuelto a convertirse en el centro de todas las críticas tras dar su opinión sobre el movimiento feminista en España. El cantante y presentador parece resistirse a entrar en política, aunque siempre deja clara su postura, aunque no sea popularmente aceptada, pero en cuestiones de feminismo parece no haber acertado nada con sus últimas declaraciones y no solo personas anónimas están alzando la voz contra él, también muchos personajes conocidos.

Bertín Osborne ha concedido una entrevista al diario ‘El País’ donde expresa su rechazo a que en España exista un movimiento feminista porque, a su parecer, no lo necesita. Pero es más, no solo carga contra la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país, sino que también invita a las mujeres españolas que defiendan este movimiento a que se marchen a África. La polémica está servida.

Bertín Osborne se enfrentaba a la pregunta sobre cuáles son a su parecer los derechos que aún no han logrado las mujeres en nuestro país. Él no se lo pensó dos veces y respondió: “No sé qué derechos faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día”, comienza a explicar el presentador, para después decir que le “encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o a Irán, un país en el que lapidan a las mujeres todavía y les hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas”.

Para Bertín Osborne, “España es un país donde se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar” y que, “si queda alguno, será algún derecho que yo todavía no conozco”. Enredándose más en la polémica, continúa diciendo que le “parece fantástico que haya movimientos feministas donde tiene que haberlos, entonces que se vayan a Turquía o a África”, pero asegura que en España “no tiene sentido” que las mujeres luchen por sus derechos.

Su opinión sobre la violencia de género ya cambia algo: “Hay muchas cosas que tienen que cambiar, para mí es fundamental y lo más importante porque da horror y habría que cambiar el código penal y endurecerlo muchísimo más y, sobre todo, para intentar prevenirlo”.

Como decíamos, muchas mujeres se le han echado encima tras conocer estas palabras. Bertín Osborne ha hecho frente a la reprimenda pública, por citar a una de las más populares, de Julia Otero, que ya le preguntó sobre el machismo en el año 1988 porque “ya apuntaba maneras”, dice la periodista. No ha querido valorar más que dejar que él mismo se retrate con un vídeo en el que el cantante y presentador se pronunciaba al respecto 30 años atrás: