Bertín Osborne intenta matizar sus palabras que han causado dolor a Fabiola, pero lo empeora

Fabiola Martínez ha reconocido públicamente que está muy molesta después de haber escuchado al que fue su marido, Bertín Osborne, decir que nunca había estado enamorado. El comentario lo hizo durante su visita a Paz Padilla en 'Déjate querer' y sigue dando que hablar hasta el punto en el que la venezolana se ha venido abajo y ha asegurado que se merece respeto después de todos los años que han estado juntos. Ante esto, el presentador y cantante de rancheras ha querido matizar sus palabras y lo ha hecho en un vídeo en el que ha explicado qué es para él estar enamorado. Sin embargo, lejos de aclararlo, le ha echado más leña al fuego.

Bertín Osborne ha reconocido que está "horrorizado" después de ver la intervención de Fabiola Martínez en 'Y ahora Sonsoles' en la que se viene abajo al hablar de su controvertido comentario en 'Déjate Querer'. Por ello, ha publicado un vídeo en el que ha matizado sus palabras y ha reflexionado acerca del enamoramiento. No obstante, lejos de arreglarlo, insiste en que nunca ha estado enamorado y, a día de hoy, continúa buscando su significado. "Llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Estamos hablando de sensaciones y sentimientos y eso no se puede medir, no es como el contador de la luz. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, a lo mejor para ti que estás viendo esto no. Todo es muy relativo y eso es lo que quise explicar", se justifica.

El presentador insiste en que se ha casado dos veces y lo ha hecho convencido de querer hacerlo. Eso sí, reconoce que la primera vez lo hizo siendo un "niño chico". Algo que distaba mucho de su matrimonio con Fabiola Martínez, que lo hizo siendo "un hombre adulto". "No es que estuviera enamorado de ella, estaba fundido. No podía vivir, plantearme mi vida sin ella. No me equivoqué. Después de estos 18 años me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra a la que adoro. Es fundamental y sigue siendo fundamental", afirma.

"He estado fundido, muerto por Fabiola"

A pesar de querer matizar sus palabras, Bertín Osborne hace hincapié en que su forma de querer a Fabiola ha estado lejos de los convencional, no ha estado enamorado. "Para mí es otra cosa, he estado fundido, muerto por ella. La veo todavía y me entran ganas de apretarla y abrazarla como una mujer a la que adoro, una mujer de 10", insiste. El presentador y cantante de rancheras pide que no se le tome en serio a la hora de hablar porque cree que no se explica correctamente y asevera: "El modo convencional de estar enamorado con lo que todo el mundo entiende no estoy de acuerdo con ello. No pienso lo mismo que la mayoría. Eso no quiere decir que no haya sentido barbaridades por Fabiola". Igualmente, deja claro que está profundamente consternado por ver molesta a su exmujer, le pide disculpas y espera que ahora se le haya entendido mejor.