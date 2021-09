El presentador de televisión se ha encontrado con la prensa al salir de un restaurante en Madrid y no ha dudado en hablar de sus hijas y su exmujer, Fabiola Martínez, a la que define como una persona 10.

Bertín Osborne ha reaparecido cuando salía de un restaurante en Madrid, y como siempre, no ha dudado en pararse con la prensa. El presentador de televisión y su familia está de plena actualidad, por lo que ha tenido que contestar varias preguntas. Y como siempre, ha hecho gala de su sentido del humor, asegurando que a pesar de algunas noticias menos buenas, todos están bien.

Totalmente centrado en sus proyectos profesionales, Bertín Osborne ha asegurado que no tiene ganas de volverse a enamorar ya que su ex mujer, Fabiola Martínez, ha dejado el listón muy alto siendo «una mujer 10». Consciente de que ella solo habla maravillas de él, Bertín asegura que él también lo hace de ella porque es una persona increíble.

A pesar de que tomaron la decisión de tomar caminos separados, con estas declaraciones, tanto Bertín como Fabiola dejan claro que se llevan estupendamente. Ahora que estrena de nuevo soltería, el presentador de televisión asegura que no tiene ganas de enamorarse de nuevo: «Ninguna, hay cero posibilidades de que vuelva a enamorarme».

Bertín Osborne asegura que su exmujer, Fabiola, es «una mujer 10»

Hay que recordar que a principios del mes de agosto Fabiola acudió por sorpresa al plató de ‘Viernes Deluxe’. Apenas unas horas después de su entrevista en ‘Viernes Deluxe’, Fabiola Martínez se pronunciaba sobre el mensaje que le envió Bertín Osborne poco antes de su paso por el programa. Según desvelaba Lydia Lozano, al cantante le pilló por sorpresa la visita de su exmujer a un plató de Telecinco. «Se quedó muerto«, comentaba la periodista. Por este motivo le envió unas palabras a través de un mensaje de WhatsApp. «Me puso: ‘¡Qué huevos!’«, explicaba la propia venezolana.

Eso sí, ese «qué huevos» no venía con segundas. No era, según contaba modelo, un reproche. «Fue como diciendo qué valiente. Y que seguro que me lo iba a pasar fenomenal y que me iban a tratar muy bien«, destacaba. Fabiola quiso dejar claro que entre Bertín y ella no hay mal rollos. «El mensaje no fue después, sino antes del programa. Pero no fue en plan mal sino en plan qué valiente eres que vas a ir al paredón«, zanjaba.

El presentador de televisión también hablar de sus hijas

Sus hijas son también protagonistas de algunas de las preguntas que le hacen a Bertín Osborne siempre que se encuentran con él. Su hija Eugenia Osborne acaba de tomar una drástica decisión al separarse de su marido y padre de sus hijo, Juan Melgarejo. De ella explica que se encuentra bien y que quedaría con ella durante la noche de este miércoles: «Está fenomenal, esta noche la veré. Están todos bien, todo es duro, pero también somos familia. Como te digo, todo queda en casa, como queda en casa las cosas se arreglan de otra manera».

De su hija Claudia, que reapareció hace apenas unos días para firmar ejemplares de su libro en la Feria del Libro, también habla maravillas, sobre todo cuando está a punto de vivir uno de los días más especiales de su vida: «Me encanta hablar con vosotros, pero de estas cosas no se debe hablar», empieza diciendo. En cuanto a la pareja de la escritora, Bertín asegura que son familia ya: «Estoy encantando, una gente fantástica y una familia estupenda. Además, somos de la misma familia. Todo queda en casa».