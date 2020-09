Bertín Osborne se ha pronunciado sobre la ruptura del momento. El presentador ha dado su opinión sobre el divorcio de Paloma Cuevas y Enrique Ponce.

Cuando Bertín Osborne entrevistó a Lydia Lozano en ‘Mi casa es la tuya‘ hace tan solo unos días se pronuncio sobre el divorcio del año. El presentador entonces no tuvo reparo en desvelar su opinión acerca de los sentimientos que le producía la separación de Ponce y Paloma, una confesión en la que trató de mostrarse cauto. «Mucha pena y mucha tristeza», apuntó. Con sus palabras dejó claro que cuando fue conocedor de que Paloma Cuevas y Enrique Ponce se entristeció, sin embargo, no quiso ahondar más. Pocos días después sí ha querido hacerlo, demostrando que no tiene pelos en la lengua. El conductor de ‘El Show de Bertín‘ en Canal Sur ha aprovechado su espacio para hablar sobre uno de los asuntos que más opiniones ha despertado en la crónica social, quizás sin imaginarse la repercusión que tendrían sus declaraciones.

«Uno tiene que ser un caballero y tienes que arreglar las cosas en tu casa», comenzaba diciendo Bertín Osborne. Y es que el presentador considera que el diestro no ha respetado los tiempos tras conocerse su ruptura con la que ha sido su pareja durante más de 26 años, Paloma Cuevas. Fue poco después de que SEMANA diera la exclusiva de su divorcio cuando Ana Soria apareció en la escena pública, convirtiéndose en una de las mujeres más buscadas del momento. La estudiante almeriense a sus 22 años acaparó toda la atención, ya que era el nuevo amor de Ponce, un instante que Enrique aprovechó para gritar a los cuatro vientos su amor por ella. En el coso, en las redes sociales y en la televisión, hecho sobre el que no se ha pronunciado la hija de Victoriano Cuevas, pero sí muchos famosos del panorama social. El último en dar su parecer: Bertín Osborne.

«No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de veinte años y con la que tienes dos hijas. No puedes saltarte a la torera la relación que has tenido con alguien que se ha comido tus cornadas, tus marrones y tus malos ratos», apuntó el también empresario. Sus palabras eran cristalinas. Bertín no estaba en absoluto de acuerdo con la actuación de Ponce y, en cambio, sí con la de Cuevas. «Arregla la situación en tu casa, queda como un señor y, después, vete a hacer lo que quieras y a pintar corazoncitos en el ruedo», espetaba Bertín después de que el torero escribiera la inicial de Ana Soria en algunas de sus corridas.

A pesar de que su opinión fue aplaudida por muchos en redes sociales y suscrita por Vicky Martín Berrocal, quien se encontraba en plató junto a él, Anne Igartiburu se lanzó a preguntarle sorprendida: «¡Te has pasado tres pueblos! Pero, ¿tú no sabes cómo ha sucedido todo?», le dijo Igartiburu. «Si hablo es porque sé perfectamente lo que ha pasado. Y he hablado mucho», le respondió el presentador. Mientras tanto la diseñadora apostillaba a Bertín y decía: «Yo estoy muy de acuerdo contigo.

Su opinión acerca de la diferencia de edad

Otro de los asuntos que trataron fue la diferencia de edad que existe entre Ana Soria y Enrique Ponce, 26 años. Aunque para algunos ha resultado ser un disparate, en ese sentido Bertín Osborne sí se mostraba comprensivo con que el diestro se hubiera fijado en alguien más joven que él a sus 48 años. «Yo estoy absolutamente de acuerdo en que una persona se enamore de otra independientemente de la edad que tuviese, porque es algo que me ha pasado a mí. Me he encariñado muchas veces con chavalas mucho más jóvenes», dijo el presentador.