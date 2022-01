Beret no está pasando por su mejor momento personal y es que la inesperada muerte de su hermana mayor, Sandra, le ha sumido en la tristeza. Sin embargo, como le suele suceder a muchos otros artistas, encuentran en el dolor y en los peores sentimientos imaginados una fuente de inspiración para continuar nutriendo su carrera de grandes éxitos, como así ha sucedió ahora cuando el cantante le ha dedicado a su hermana una emotiva canción a modo de homenaje que ha emocionado a todos. Así, Beret ha compuesto una de las canciones con más sentimiento de las que ha lanzado y en la que ha desnudado su alma al mundo para que todos entiendan no solo cómo se encuentra, sino también el amor que le unía a su hermana.

Vídeo: Instagram

El artista ha preferido guardarse todos los detalles referentes al fallecimiento de su hermana, entendiendo esto como algo privado. No se conocen las causas concretas de su desaparición, pero sí cómo ha quedado Beret tras este duro revés que la vida le acaba de propinar. Un sentimiento encerrado en una letra con melodía que ha querido mostrar en sus redes sociales a través de un vídeo en el que canta su desgarradora carta de despedida a su hermana Sandra. Como acompañamiento a la canción que ha enternecido a todos, el artista aseguraba: “Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches. Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueses mi segunda madre… Te quiero, hermana. Descansa en paz para siempre”, escribía.

El vídeo homenaje con la canción que Beret ha escrito a su hermana tras su muerte ha supuesto un movimiento viral en redes sociales y es que todos comprenden por lo que está pasando, más tras narrar sus sentimientos. Un vídeo en blanco y negro con el artista en primer plano junto a su inseparable guitarra, con los sentimientos a flor de piel e interpretando en acústico un improvisado homenaje a una hermana que supo ejercer de madre, que se supo querer, que dio amor de manera incondicional y que ahora ha dejado un profundo hueco en sus seres queridos imposible de llenar, pero que con la nueva canción de Beret seguramente encontrarán cierto consuelo. Frases en la canción como “tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Sé que nada en la vida es eterno, pero me faltó un momento para despedirme contigo. Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño”. Mucho sentimiento, mucho dolor, un duro adiós.