La vida de Benji Aparicio ha dado un giro de 180 grados desde que Laura Matamoros decidiese romper la relación, tal y como ha confirmó en exclusiva a SEMANA. No tenemos duda de que a Benji no le sentaron bien las palabras de la hija de Kiko: “No veo una posible reconciliación. No hay más. No me puedo forzar a que me guste una persona. Sé que Benji, como amigo, me cae bien. Por el momento no tengo problema, es solo que no siento nada por él como pareja”, declaraba.