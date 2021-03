La periodista ha dado los buenos días a sus seguidores con un mensaje que podría ir dirigido a Iker Casillas y que no ha dejado indiferente a nadie.

Sara Carbonero está viviendo uno de los momentos más delicados de su vida. El hecho de que anunciara su separación de Iker Casillas ha llevado a ambos de nuevo al foco mediático. Esto hace que tanto la periodista como el exportero sean cada día perseguidos por los medios de comunicación. Aunque ambos aseguraban que «estas serían las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro», los reporteros preguntan sobre la situación personal que atraviesan, pero sin éxito.

La periodista sigue centrada en su día a día. Además de acudir a su puesto de trabajo en Radio Marca cada día, Sara Carbonero sigue cumpliendo con otros proyectos laborales. Y como no podía ser de otra manera, lleva cada día a sus hijos al colegio, una tarea que se turna con el exportero. En estas apariciones prefiere no decir nada y tan solo la vemos con un rostro serio.

Compartía esta publicación en sus redes para dar los buenos días

Donde sigue más activa que nunca es en las redes sociales. Sara Carbonero cuenta ya con más de 2,9 millones de seguidores y con ellos compartió la noticia de su separación. Este mismo martes se atrevía a dar los buenos días con una publicación de otro usuario de Instagram. Se trata de una imagen de un paisaje, en el que se ve verde y un camino de tierra. En medio de este camino aparece un corazón.

Y junto a la instantánea del usuario aparece un mensaje que ha despertado las dudas de todos. «You may shoot me with your words […], but still, like air, I’ll rise.’ – Maya Angelou» [«Puedes dispararme con tus palabras, pero aún así, como el aire, me levantaré»]. Esta frase ha despertado las dudas de todos los seguidores, que han analizado al detalle las palabras para entender cómo se siente la periodista y a quién podría dedicarlas.

¿Manda una indirecta a su expareja, Iker Casillas?

Sara está pasando unos días muy complicados, al que hay que sumarle los polémicos audios de Iker. Su matrimonio ha llegado a su fin y ellos insisten en que su relación es cordial, sin embargo, hay unos polémicos audios en los que supuestamente el guardameta asume los errores que ha cometido con su ya expareja. En ellos el de Móstoles su culpabiliza de la situación, unas polémicas palabras por las que ha sido preguntada este pasado lunes la periodista.

Aunque ella e Iker Casillas han apostado por una actitud discreta y han dejado claro que no darán más declaraciones sobre su divorcio, ambos están en el centro de atención. Tras más de once años juntos, la pareja continuará siendo una familia, aunque su relación no siga adelante. Se tienen mucho cariño y eso es lo más importante para ellos, por lo que todo apunta a que no entrarán a desmentir o confirmar algunas informaciones sobre ellos.