Llevamos días hablando sobre la sonada ausencia de Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Belén Rodríguez a la boda del hijo de Carmen Borrego, José María. Han sido muchos los argumentos sobre el por qué no habrían acudido a la ceremonia del joven. Sin embargo, todavía las protagonistas no habían dado su versión de los hechos. Hasta ahora. Al menos para Belén Rodríguez. Tras varios días en boca de todos, la colaboradora de televisión ha querido dar la cara y enfrentarse tanto a Carmen como a su hermana, Terelu Campos, y hablar sobre los motivos que le habrían llevado a declinar la invitación.

Belén Rodríguez se enfrenta en directo a Carmen Borrego y a Terelu Campos

A pesar de que Carmen Borrego lleva diciendo más de una semana que desconocía los motivos por los que no había acudido Belén Ro a la boda, antes de que ella se sentara en plató ha querido hacer un paréntesis. «Yo quedé a comer con ella y nos tomamos unos zumitos. Ese día me dio la explicación pero se me había olvidado«, ha dicho. Unas declaraciones que cambian por completo la historia. Sin embargo, Belén ha querido contar la verdad. Sobre todo después de que algunos de sus compañeros aseguraran que los motivos que le había dado a ellos no eran los mismos que a la madrina de la boda.

Sin embargo, Belén Rodríguez ha sido contundente: «Tengo cinco motivos y son los mismos. Los conté en su momento, no ahora en plan cotilleo. Son cinco motivos», ha comenzado diciendo. «Por partes, yo no he mentido cuando di los motivos de la pierna, el pecho y que no me encontraba bien. Eso es verdad. Y los otros motivos pues es que forman parte del ámbito de lo privado. No es que haya mentido. Carmen lo sabe perfectamente», ha continuado defendiéndose.

Existen dos motivos que Belén no ha querido hacer públicos

A la colaboradora de televisión no le sentó nada bien las palabras que este miércoles le dedicó Carmen Borrego: «Ha dicho que ella no me echó de menos absolutamente para nada», recuerda Belén Rodríguez. Sin embargo, ha calmado las aguas. «Si ella tiene un problema yo soy la primera que va a estar como siempre he estado. Pero esto no era un problema. Esto era una celebración y no me encontraba con ánimos para ir«, dice.

Durante estos días, mucho se ha hablado de que Belén había declinado la invitación porque una (o varias) tercera persona no estaban invitadas al enlace. Ella responde: «A lo mejor hubiese tenido mas posibilidades de ir. Daos cuenta que yo apenas conocía a nadie de la boda. Yo conocí a Terelu, a Carmen y a sus hijos», cuenta. A lo que Borrego ha espetado: «Pues suficiente». Aún así, la colaboradora se ha seguido defendiendo: «He dicho que tengo cinco motivos. He dado dos. No es lo mismo ir en la situación que estoy con unos amigos que si me encuentro mal o me duele la pierna o el pecho puedan ayudarme o bajarme», confiesa.

