La polémica deuda de Kiko Hernández a Belén Rodríguez continúa generando titulares. Tenemos que remontarnos al 30 de octubre de 2017 para recordar la fecha exacta en la que la periodista prestó una cuantiosa cantidad: 100.000 euros. «He pedido más veces perdón esta semana que toda mi vida», reconocía la colaboradora nada más comenzar su polígrafo en el ‘Deluxe’ donde ha aclarado todos los detalles sobre este episodio.

«Yo de este tema hace años que no hablo con nadie. Con Kiko no lo he vuelto a hablar desde que le presté el dinero y me lo devolvió». La colaboradora ha reconocido que tenía esa cantidad de dinero por «una serie de circunstancias en la vida» y no dudó en prestarlo. «Kiko no quería aceptarme el dinero y fui yo quien le insistí». También ha señalado que acudió a un notario para registrar el préstamo, pero que en ningún momento desconfió de la buena fe de su amigo.

Belén Rodríguez se sincera

«Kiko Hernández no se retrasó en el pago de la deuda, pero yo lo pedí el dinero antes porque tuve un problema económico. Se lo pedí tres meses después. Hicimos un contrato de un año, pero la idea es que me lo devolviera muchísimo antes». Para la periodista este incidente también marca un antes y un después a consecuencia de la filtración de la información. «Esto me ha servido de lección para saber cuál es mi círculo íntimo. No me arrepiento de lo que hice y seguiré haciéndolo, pero hay alguna persona de mi círculo en la que pensé que podría tener confianza y no ha sido así».

Belén Rodríguez ha negado tajante que le confiara en su momento el asunto a María Patiño. «Sé perfectamente a todas las personas a las que se lo he contado. Y sé en la situación y el momento en el que lo hice. Si yo se lo hubiera contado a María estaría cabreada con ella porque pensaría que me ha traicionado». Asimismo ha subrayado que tiene sospechas de quién puede estar detrás de la propagación del rumor de que Kiko Hernández «no fue buen pagador»: «Puedo tener sospechas, pero con total seguridad no lo sé. Se está agrandando un poco el círculo».

«Me he ido de la lengua sobre el préstamo y me cuesta admitirlo», ha indicado. Sin embargo, ha negado que su amigo le hubiera echado la bronca por la filtración de la noticia. «Evidentemente tiene que sentirse traicionado, pero a mí no me lo ha trasladado en ningún momento. A Kiko se le está machacando con determinados temas y yo indirectamente tengo la culpa de este tema. Me gustaría sacarle de todo esto. Me parece muy injusto». Además, la colaboradora ha aprovechado el polígrafo para pedir disculpas de forma pública. «Quiero pedir perdón de corazón a Adela González. Se me ha calentado la boca y he disparado mal el tiro. Le quiero perdón porque le tengo mucho cariño».