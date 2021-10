Belén Rodríguez está deseando volver al trabajo y dar todo de sí en los platós, sin embargo, su regreso tendrá que esperar. La colaboradora de televisión fue operada hace casi una semana tras fracturarse la tibia y el peroné, una intervención quirúrgica que la mantiene alejada de ‘Sálvame’. Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con ella para saber cómo se encuentra después de la caída que sufrió hace casi 15 días y lo cierto es que intenta ante todo ser paciente. «Estoy mejor, poco a poco», dice la comunicadora a este medio al otro del teléfono.

Agradecida con que nos preocupemos por su salud, Belén Rodríguez explica que todavía hay muchas incógnitas por despejar. No sabe a ciencia cierta cómo será su recuperación, no obstante, será esta semana cuando vuelva al médico para conocer más allá acerca de su proceso y de su rehabilitación. Tal y como ella misma nos revela será entonces cuando sepa lo que le espera estas semanas, eso sí, está positiva e intenta tomarse con mucho humor lo sucedido, lo cual demuestra su fortaleza ante cualquier revés. No da demasiadas pistas de sus avances, pero se enfrenta con una gran sonrisa a cada uno de los ejercicios que debe hacer. Ahora se esfuerza en «aprender a caminar de nuevo», un proceso en el que cuenta con la inestimable ayuda de todos sus amigos. Entre ellos, de Carmen Borrego, quien la acompañó hasta el hospital hace unos días para que cuanto antes vuelva al pie del cañón.

Todo comenzó cuando Belén Rodríguez sufrió una aparatosa caída el pasado 12 de octubre en el baño de su casa. Ocho días se fijó día de operación para que cuanto antes esté recuperada al cien por cien, aunque todo apunta a que deba permanecer en su casa al menos unas semanas. La periodista no debe tener prisa, ya que un ‘paso en falso’ podría retrasar sus planes. Le toca descansar, recuperar fuerzas y recargar pilas para que su vuelta sea todo lo segura que pueda, un regreso que tanto espectadores como compañeros están deseando. Han sido muchos los que tanto públicamente como en privado le han deseado una pronta recuperación, entre otros, Chelo García Cortés, Máxim Huerta o Carmen Alcayde, que esperan que ‘esa mala tarde que tuvo’ forme ya parte de su pasado.

Escayolada y con muletas, así ha estado Belén los últimos días. En este momento prefiere alejarse del universo 2.0 y centrarse en lo verdaderamente importante que no es otra cosa que su salud. Este problema tuvo lugar justo después de su sincera entrevista en ‘Sábado Deluxe’, donde habló de su vida amorosa o de la relación de amistad que tiene con Las Campos, charla que, por cierto, ayudó a conocerla mucho más a fondo.