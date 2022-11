Desde hace semanas, el nombre de Kiko Hernández suena casi cada tarde en ‘Sálvame’ por muy diversos motivos: los 100.000 euros que le dejó Belén Rodríguez, las maletas de ropa que se llevó de una conocida tienda o su relación con Fran Antón, muy criticado desde que plantara a Josele Román en la presentación del corto que él mismo dirigió. Y con el que podría mantener una relación más especial que una simple amistad. En ese sentido, Belén Esteban ha querido dejar claro lo que piensa sobre los comentarios que se han hecho sobre su compañero y su vida sentimental. «Yo no me he pronunciado todavía sobre Kiko Hernández y Fran Antón. Yo conozco a Kiko desde hace 13 o 14 años. Siempre ha estado a mi lado y yo he estado al lado de él», ha arrancado diciendo. «Yo entiendo que él no hable de su vida privada. Lo respeto. Pero tengo que decir una cosa a todo el mundo y a todo Dios. A mí me da igual que esté con Fran Antón, con Jacinto Benavente, con Mari Loli Pérez, con quien quiera. Creo que estamos ya en una época que cada uno esté con quiera».

«Yo voy a querer a Kiko estando con Fran Antón o con Mari Loli Pérez. Como si está con un murciélago, que mira que es difícil. Así también le iba a querer», ha zanjado. María Patiño le ha recriminado que «no ha seguido bien la historia», ya que lo se ha hablado del amigo de Kiko en el programa no es su vínculo con el colaborador, si no el plantón que ha dado en la presentación de su corto. La de Paracuellos insistía: «Es verdad que en la vida Kiko Hernández me ha dicho estoy con cual o con Pascual. Es que me da igual».

«Vamos a ver. En un trabajo donde tienes un director, donde tú ejerces una profesión, y tienes una autoridad por encima de ti. ¿Te parece normal que no den excusas sobre por qué no están dirigiendo el programa», apuntaba Patiño. «Lo que no quiero es que Belén Esteban traslade de todos los que estamos aquí somos unos cotillas y nos interesa la vida sexual de Kiko».

Belén Esteban ha dejado claro que para ella es importante, ante todo, el respeto a la vida personal de su compañero: «Que si Kiko está con Fran Antón no nos vamos a enterar. ¿Sabes por qué? Porque él nos va a decir lo que le dé la gana». María Patiño volvía a recordarle que lo que se debate en ‘Sálvame’ es que Kiko era conocedor del plantón que dio su amigo Fran: «Estoy en mi derecho de plantear, ante un hecho que es público, por qué el director de un corto engaña a la actriz principal y Kiko Hernández sabía la verdad».

No cabe duda de que Kiko Hernández está siendo el verdadero protagonista de ‘Sálvame’ en lo que llevamos de mes. A todas las noticias relacionadas con su amistad con Fran Antón se suma su paso por ‘Supervivientes 2023’. Según ha señalado su compañero Diego Arraba, estaría dispuesto a concursar si se cumplen sus exigencias en materia económica. El ex Gran Hermano habría pedido una cuantiosa cantidad para que le veamos afrontar todo tipo de adversidades en los Cayos Cochinos. Nada menos que 35.000 euros semanales o, lo que es lo mismo, 140.000 euros al mes. Por el momento tendremos que esperar para ver si las negociaciones llegan a buen puerto y veremos al madrileño enfrentarse al hambre, el calor y la convivencia más de 8.200 kilómetros de España.