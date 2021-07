Aunque es muy dada a no compartir información sobre su hija, Andrea Janeiro, Belén Esteban ha querido felicitar a su hija por su cumpleaños con este mensaje tan especial.

Belén Esteban tiene apuntada una fecha de lo más especial en su agenda. Este 20 de julio hace 22 años que dio a luz a su persona favorita, su hija, Andrea Janeiro, fruto de su relación con Jesulín de Ubrique. La colaboradora de ‘Sálvame’ siempre ha preferido no mencionar a su hija públicamente para respetar así la intimidad que esta desea. Sin embargo, hay veces que rompe sus propias reglas y da pistas sobre cómo está su hija.

Mostrando el orgullo que siente por su hija, Belén Esteban ha felicitado a través de las redes sociales a Andrea, a la que ha dedicado un emotivo mensaje de felicitación. «Felicidades mi amor. 22 años. Sigue con tus ilusiones y tus sueños. Siempre estaré a tu lado. TE QUIERO MUCHO», escribe emocionada.

La colaboradora de ‘Sálvame’, haciendo gala de lo mucho que cuida la privacidad de su hija, ha compartido junto a este mensaje una foto de la joven. En ella, Andrea aparece de espaldas a la cámara mientras disfruta de un baño. Un baño animado con la caída de unas cascadas de uno de los últimos viajes que ha hecho la joven a no sabemos qué lugar.

Belén Esteban felicita a su hija Andrea Janeiro por su cumpleaños

Esta publicación, que ha colocado en sus Stories, para que así a las 24 horas desaparezca, está animada con la canción ‘Believe’ de Justin Bieber, el cantante favorito de la joven. De hecho, la propia Belén Esteban compartió hace ya unos meses que se había tatuado la palabra ‘Believe’ en su cuerpo.

Belén Esteban ha desvelado en más de una ocasión que su hija tomó la decisión de no pertenecer al mundo en el que su madre trabaja. Es una decisión rotunda que su madre ha tenido que respetar. De hecho, siempre que tiene que hablar de ella en su programa tiene que morderse la lengua por el bien de la joven. Tanto es así que no entra en muchas polémicas por respeto a ella.

Aún así, de vez en cuando nos sorprende con alguna dedicatoria a Andrea Janeiro, que es sin duda su razón de existir. Hace poco le dedicó unas palabras para dejar claro que es lo más importante: «Lo mejor de mi vida SIEMPRE SERÁS TÚ», le dedicaba a su hija junto a una foto de esta cuando era pequeña.

De vez en cuando le dedica alguna emotiva dedicatoria en redes

Precisamente de su hija tuvo que hablar hace unos meses en su programa. Belén Esteban a mediados de abril confesó que su hija Andrea tiene buena relación con su hermana Julia Janeiro. Un bombazo que sorprendió a muchos, sin embargo, no era lo único que decía públicamente. Para sorpresa de todos, la colaboradora de ‘Sálvame’ comentó la pasada semana que Jesulín se había reunido con sus dos hijas, un paso que pocos esperaban, dado el distanciamiento que ha existido con la hija de Belén los últimos años.

«Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo ‘¿qué hago?’, ‘¿qué hago?’. Ha sido el padre el que ha dado el paso… Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme», espetó sin dar más datos. Pues bien, al parecer estas palabras sentaron mal a alguien muy cercano a Jesulín, aunque Belén Esteban prefirió no dar el nombre para no generar mayores problemas en el clan.