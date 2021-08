La de Paracuellos ha mostrado su cuerpo al desnudo en las redes sociales para celebrar su primer millón de seguidores en Instagram. El revuelo es mayúsculo

Belén Esteban ha permanecido durante dos semanas oculta, alejando la atención de la prensa de sus vacaciones junto a su marido, Miguel Marcos, en Tenerife, tal el misterio que había surgido sobre su destino de descanso estival. Pero ahora que ya ha puesto rumbo a casa ya no se esconde, hasta el punto en el que ha decidido quitárselo todo, incluso la ropa, en su particular regreso a la rutina. Un desnudo integral que ha sorprendido a todos en las redes sociales y es que no es habitual verla mostrando sus encantos a la cámara.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido compartir de golpe todas las fotos de sus vacaciones más tranquilas y que vendrían a ser una segunda luna de miel con su marido, pero su regreso no podría haber sido más triunfal y es que no solo vuelve a la rutina feliz por haber mantenido a los paparazzi lejos de sus planes, sino también con la redonda cifra del millón de seguidores en Instagram que la convierten en toda una influencer de méritos propios. Algo que ha celebrado con viene siendo tradición para muchos famosos y es quitándose la ropa y posando completamente desnuda ante la cámara para agradecer su apoyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

«Gracias por el MILLÓN de seguidores. Estoy muy agradecida de compartirlo con todos vosotros», ha escrito la de Paracuellos junto a la impactante instantánea. Lo cierto es que la sorprendente foto exhibiendo su anatomía tal y como vino al mundo no es fruto de la casualidad. Hace tiempo, la colaboradora de ‘Sálvame’ había anunciado que si alcanzaba una cifra de ‘followers’ superior a seis dígitos se quitaría la ropa para celebrarlo. Dicho y hecho. Belén ha cumplido su palabra. ¡Y para alegría y satisfacción de su legión de admiradores, además! Porque muchos de quienes siguen sus pasos en las plataformas digitales han aplaudido su iniciativa.

«Arde», le escribe Anabel Pantoja. «Brava», le comenta Carlota Corredera. Otro compañero de la tele, Rafa Mora, se limita a animar su decisión con una ristra de emoticonos de llamas. «Felicidades», le dice el arquitecto Joaquín Torres, pareja de su gran amigo Raúl Prieto. Son muchas las personas, conocidas o no, que han celebrado con ella este importante logro. Un logro que se suma a los éxitos cosechados en su reciente aventura como emprendedora (los gazpachos ‘Sabores de la Esteban’ arrasan en ventas en los supermercados) y a una meta aún más importante para ella: su felicidad y su estabilidad. Prueba del dulce momento que está viviendo son las fotos más recientes de su Instagram, en las que ha compartido el álbum de sus increíbles vacaciones de verano en Tenerife.