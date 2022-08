Belén Esteban compartía emocionada hace unos días que su vuelta al trabajo estaba ya más cerca que nunca. El pasado mes de abril sufría en el plató de ‘Sálvame’ una aparatosa caída que acababa con una fractura de tibia y peroné. Todo este tiempo ha estado centrada en su recuperación. Coincidiendo con la vuelta al cole, Belén está lista para volver a reencontrarse con sus compañeros, aunque todavía le quedan meses de rehabilitación. Ella misma explica los motivos por los que ha decidido volver ya al trabajo.

La colaboradora de televisión vuelve al trabajo y explica por qué

Vídeo: Europa Press.

«El 5 de septiembre vuelvo. Ya con ganas, aunque ahora tengo que volver a recuperación», empieza diciendo emocionada este pasado lunes cuando llegaba a casa junto a su marido, Miguel Marcos, después de hacer algunos recados. Todavía tiene que recibir ayuda para bajar del coche y tiene que andar con una muleta. Además, lleva un apósito en la herida, pero para evitar el roce con las deportivas.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido explicar cuáles son los motivos reales que le llevan a volver al trabajo aunque aún no tiene el alta definitiva: «Tengo un alta por mejoría, entonces puedo volver a trabajar, quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y volver a mi vida normal que ya estoy muchísimo mejor», aunque confiesa que para el alta definitiva aún le queda: «el alta seguramente que hasta el año no me la den porque la fractura ha sido muy complicada, pero que estoy bien de verdad, estoy muchísimo mejor».

Ha sido un verano complicado, pero ha podido irse de vacaciones

Aunque han sido unos meses complicado para Belén, esta ha podido disfrutar de unas merecidas vacaciones. Ha viajado hasta Tenerife con su familia. Eso sí, ha tenido que tener cuidado con su pierna, que todavía está recuperándose de la fractura. «Me han venido muy bien. Me ha venido muy bien, muy bien», reconoce. Eso sí, asegura que le queda por recuperar el ánimo: «Estoy muchísimo mejor pero todavía tenemos que estar ahí no estoy bien al 100% pero tengo muchísimas ganas de todo, sobre todo de ir a ‘Sálvame’.