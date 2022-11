Belén Esteban ha vivido uno de los días más intensos. Este jueves no tocaba volver al plató de ‘Sálvame’, porque tenía un compromiso profesional para promocionar sus patatas, que se ha convertido en el mejor aperitivo para ver el Mundial, que está a punto de dar el pistoletazo de salida. La prensa ha podido hablar con ella de cómo se encuentra y de sus planes de Navidad en un supermercado Día de Madrid.

La colaboradora de televisión ha demostrado una vez más su simpatía y no ha dudado en desvelar cómo se plantea las fiestas de Navidad. Y es que como todos los años, Belén reunirá a su familia en su casa de Paracuellos del Jarama en Madrid. Y tiene claro el menú que elaborará de cara a estas fechas.

«Cocinaré yo, siempre me toca a mí. Soy de sopa de marisco, ensaladilla, que la hago muy rica, el cabrito, entremeses… lo típico. Mi madre tomará pescado. Yo ahora que he engordado mucho me voy a poner… Ya en enero adelgazaré», revela segura de que toca disfrutar de todos los platos que elaborará en Navidad. Ya habrá tiempo de ponerse a dieta tras las vacaciones.

Vídeo: Europa Press.

Van a ser las primeras Navidades que pasa después de haberse roto la tibia y el peroné el pasado mes de abril en el plató de ‘Sálvame’. Han sido unos meses complicados en los que ha estado centrada en su recuperación. Ahora ha recordado estos delicados momentos que ha atravesado: «Este año no ha sido bueno por lo que me ha pasado. No me puedo quejar porque siempre hay algo peor. No quise asumir al principio lo que me había pasado, pero ya voy a ir a rehabilitación. Me veo que va muy lento. Me han dicho que hasta abril no voy a estar bien», empieza diciendo.

Y todavía le queda una lucha para recuperarse al 100%: «Estoy cansada ya, pero es lo que ha tocado. No acepté lo que me pasó. Era una caída sí, pero me pasaron muchas cosas. Me está costando que el hueso llegue a su sitio. La cabeza me ha costado más que lo físico. He estado mucho tiempo triste y eso me ha generado muchos miedos. Luego lo acepté», termina diciendo sobre el problema de salud por el que sigue luchando a día de hoy.

Sigue teniendo que andar con una muleta

De cara al final de año, Belén tiene claro qué va a pedir: «Deseo ponerme bien, que no me falte el trabajo, que no me va a faltar porque sigo en ‘Sálvame’. Quiero que mi empresa vaya bien, que todos estén bien, que los míos estén bien». No ha dudado en hablar muy bien de su programa, al que ahora ha vuelto, aunque solo dos días por ahora: «Si algún día tiene que acabar ‘Sálvame’, yo acabaré con ‘Sálvame’. Me siento muy orgullosa de donde trabajo. Hay cosas que no me gustan, pero bueno… Yo ahora quiero otras cosas en mi vida, me gusta el trabajo que hago, pero quiero hacer otras cosas».