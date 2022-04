Que Belén Esteban es una mujer bien relacionada no lo cuestiona nadie. Lleva más de 20 años trabajando en televisión y conoce a un montón de gente, incluidos personajes tan conocidos internacionalmente como Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Ayer confesaba que tiene contactos muy directos con el Rey Juan Carlos, con el que intentó citarse en el viaje que hizo a Abu Dabi el pasado mes de febrero, y del que SEMANA publicó las fotos en exclusiva. Pues bien, este martes ha desvelado que conoce bien lo que están pasando CR7 y su pareja tras perder a uno de los mellizos que esperaban.

Cristiano y Georgina «no se esperaban para nada» la muerte de uno de sus mellizos, dice Belén Esteban

Al hablar de tan triste noticia durante la emisión de ‘Sálvame‘, la colaboradora no ha dudado en compartir con la audiencia que el futbolista y Georgina lo están pasando mal: «Yo con Georgina tengo buena relación. Yo lo único que sé es que tanto ella como Cristiano, como toda su familia, no se lo esperaban. Desde aquí les mando un beso muy fuerte. Sé que tenían muchísima ilusión por los dos bebés que venían y le ha pillado de una manera que no se lo esperaban para nada”.

«El parto estaba programado con normalidad, no era ni antes no después, el médico había decidió ese día”, explicaba la colaboradora. “Georgina conmigo siempre ha sido encantadora y desde aquí les mando un beso tanto a los familiares como a ellos. Sé que están muy afectados”, continuaba.

«Sé que tanto Georgina como Ronaldo… Su ilusión es de formar una familia. Sabemos que Ronaldo traía a Junior. Sí os puedo decir, porque lo sé, es que ellos querían tener una familia y tener muchos hijos», ha detallado la madrileña. «Cuando te dicen el niño ha fallecido: es duro».

«Tenían mucha ilusión de tener dos», ha lamentado Belén Esteban, quien también ha recordado «que ella ha tenido un parto» y que, lamentablemente, no ha podido regresar a casa con sus dos bebés, tal y como ella y el jugador soñaban.

La noticia que ha contado hoy Belén Esteban sobre el delantero del Manchester United parece poca cosa comparada con el bombazo que soltó el pasado lunes en ‘Sálvame’. La ex de Jesulín destapaba que conoce a personas cercanas al rey emérito. Y que a través de esas personas conoce de muy buena tinta verdades que son ajenas a la mayoría de los españoles. Una de ellas, por ejemplo, es que «el Rey emérito Juan Carlos y la Reina Sofía de vez en cuando hablan. No voy a decir nada más. No hablan todos los días, pero hablan«, confesaba. «Hablan de sus nietos, de sus hijos…»

Firme defensora de la monarquía, la colaboradora ha hablado abiertamente sobre el padre de Felipe VI, cuya conducta y cuya labor considera ejemplares: «Yo sé que muchos se me van a echar encima. Yo sé que el Rey habrá hecho cosas malas pero cuando a mí me lo demuestre, hablaré. Y a mí me duele decir que el Rey ha hecho cosas mal porque señores yo me siento monárquica, me gusta la monarquía, me gusta España, me ha gustado mucho mi Rey Juan Carlos y me gusta todavía más Felipe». Empeñada en destacar todo lo positivo que ha hecho don Juan Carlos por España, ha lanzado una pregunta: «Pero vamos a ver, ¿ahora todo lo que ha hecho Juan Carlos es malo?«.

Ha soltado varios bombazos relacionados con la Corona española

Tal es la admiración que siente por don Juan Carlos que ha contado que intentó citarse con él durante su viaje de trabajo a los Emiratos Árabes, adonde fue para promocionar los productos de su empresa, ‘Sabores de la Esteban’. «No me la negó«, ha dicho. «En esos días él no estaba ahí. Pero a mí me hubiera gustado tener una conversación con el Rey Juan Carlos. Lo que le hubiera dicho me lo quedo para mí».

«Yo hablo hasta donde puedo hablar«, aclaraba, cuando sus compañeros le preguntaban qué conversación tendría con el rey emérito. Sí ha revelado que si algún día se produjese ese encuentro, le llevaría un lote de productos de su empresa de productos de alimenticios como regalo. Le encantaría que Don Juan Carlos pudiese probar sus gazpachos y salmorejo.