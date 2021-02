En medio de todos los frentes que tiene abiertos, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha encontrado en su marido su particular válvula de escape.

Belén Esteban está atravesando por un momento complicado después de que el pasado 16 de febrero protagonizara un tenso enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez. Las cosas entre el presentador y la colaboradora de ‘Sálvame’ no han vuelto a ser lo mismo desde aquel sonado rifirrafe en ‘Sábado deluxe’. Ahora, tras el nuevo desencuentro, el distanciamiento entre ambos es palpable y la de Paracuellos está haciendo todo lo posible por desconectar del conflicto. Por ello, la llamada princesa del pueblo ha encontrado su refugio en la oración y en su chico, Miguel Marcos.

Unos días después de compartir una imagen a través de sus historias de Instagram en la que la veíamos delante del altar de San Judas Tadeo, Belén Esteban ha publicado una feliz instantánea en la que grita a los cuatro vientos el amor que siente hacia su marido, Miguel Marcos.

«Mi amor«, escribe la de Paracuellos junto a una imagen en la que aparecen los dos tortolitos dándose un romántico beso. Una vez más, la colaboradora de ‘Sálvame’ pone de manifiesto que estar junto a su chico es la mejor manera de desconectar, una especie de válvula de escape que Esteban utiliza para olvidarse de todos los frentes que, en las últimas semanas, se le han abierto sin ella buscarlo.

No es la primera vez que Belén Esteban grita su amor por Miguel Marcos después de protagonizar una polémica. Hace una semana, a raíz de la demoledora carta de María José Campanario contra la de Paracuellos, la colaboradora compartía una imagen en la que posaba de forma sonriente con su marido. «Solo tú», le dedicaba a través de la irónica canción de Pablo Alborán. Una relación más que consolidada y que tuvo su broche de oro cuando ambos se dieron el «sí, quiero» ante su círculo más cercano. Por el momento, ambos han pospuesto su boda por la Iglesia, uno de los mayores sueños de Miguel Marcos, que por el momento se ha visto empañado debido a la situación de emergencia sanitaria.

La nueva bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

La bronca más reciente entre ellos se produjo hace apenas unos días en ‘Sálvame’. Belén Esteban le echaba en cara al presentador haber mostrado unas fotografías suyas a sus compañeros en tono de mofa. Este le pedía disculpas, pero la colaboradora insistía: «Yo no me cachondeo de fotos suyas ni se las enseño a nadie, sinceramente… Yo de ti no hago coñas y también me mandan fotos. Te las puedo enseñar a ti, pero no se las enseñaría a mis compañeros». Hasta ahí la disputa parecía liviana. Pero las tornas cambiaron de manera radical cuando la colaboradora apuntaba: «Yo de ti tengo muchísimas cosas y en mi vida a nadie le he enseñado nada tuyo». Sus palabras sacaron de quicio al de Badalona, quien le lanzaba un claro ‘basta’.

«Ahora que tú salgas diciendo que tienes fotografías mías me da cuenta del nivel de persona que eres. Porque yo eso jamás te lo hubiera dicho a ti. Te estoy diciendo de manera clara ‘perdón’ y no eres capaz de aceptar la disculpa. ¿Y encima dices que tienes fotografías? Mira, tía… ¡Paso! Ahora sí que yo digo que paso y que me has demostrado cómo eres», contestaba el presentador con el semblante serio. Ante estas palabras, la de Paracuellos prefirió mantenerse en silencio y abandonó el plató del programa de Telecinco con lágrimas en los ojos.