Belén Esteban ha querido hablar de todos los compañeros que han estado unidos a Mila y contar algunas anécdotas: «Quiero decir que falta Kiko Matamoros que está ‘Supervivientes’ que tanto Kiko Hernández como yo sabemos que también la quería mucho y aunque también se peleado con ella. Bueno, todos nos hemos peleado con ella», comienza diciendo. Y añade: «A mí me hubiera encantado Adela que la hubieras conocido porque ella a mí en ‘Gran Hermano’ me puso verde pero luego, el día que a mí me pidió perdón, como fue. Mila y yo teníamos una relación de amor-odio. Nos odiábamos y nos queríamos. Me ponía unos audios que te hacía llorar. Lydia también ha sufrido lo de los audios», dice.