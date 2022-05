Fue el pasado 26 de abril cuando Belén Esteban sufría una rotura de tibia y peroné tras una aparatosa caída en el plató de ‘Sálvame‘ mientras simulaba una prueba ‘Supervivientes‘. Desde entonces, la de Paracuellos apenas había dado señales de vida. Únicamente rompió su silencio para dar las gracias a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud.

«Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo. Solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño», escribía dos días después del incidente, por el que se ve obligada a pasar por quirófano. Este miércoles, la colaboradora ha reaparecido en las redes sociales después de varios días de mutismo, en los que no había hablado ni en televisión ni en su perfil de Instagram.

El motivo por el que ha roto su silencio en Instagram ha sido para mostrarle al millón de seguidores que están atentos a sus pasos en esta red social un mensaje que le ha llegado y que le ha hecho una ilusión enorme: se trata de un vídeo en el que una de sus actrices favoritas, Laura Londoño, le manda ánimos en este duro momento que está atravesando tras su rotura de tibia y peroné.