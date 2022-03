Belén Esteban continúa con su experiencia en ‘Secret Story: la casa de los secretos’. La colaboradora de televisión es la última invitada VIP y está disfrutando de unos días en la casa de Guadalix de la Sierra aislada de todo lo que ocurre al exterior. Por este motivo, le ha pillado de imprevisto la información que ha sacado a la luz este mismo martes la revista SEMANA. Tal y como publicaba en exclusiva esta revista, Toño Sanchís ha sufrido un varapalo judicial al perder una demanda en la que el ex representante de Belén Esteban pedía 400.000 euros. Tanto él como su mujer interpusieron una demanda a Mediaset por considerar que se ha vulnerado los derechos de sus hijos. Algo a lo que la Justicia no le da razón. No solo eso, sino que incluso afea el comportamiento que ha tenido Toño respecto esta cuestión. Desde El Cubo del concurso, la de Paracuellos del Jarama ha conocido la noticia y no ha tardado en responder y en responderle alto y claro.

Belén Esteban se entera de la noticia en directo

Tras ver las imágenes en ‘Sálvame‘ en la que se han leído fragmentos extraídos de la noticia que ofrece este medio de comunicación, a la que Belén se ha mostrado muy pendiente, ha respondido. «Me he quedado», comienza diciendo. «No tenía ni idea de que se había celebrado pero es que yo recuerdo ese día, que además estaba Kike Calleja y mis directores Alberto y David Valldeperas porque él cogió al niño para ponerlo. Entonces pues es lo que hay», ha dicho de manera tajante la colaboradora de televisión que tiene una guerra abierta contra su representante desde hace años.

Terelu Campos aplaudía las palabras de su compañera y añadía que «me parece deleznable querer defender los derechos de tus hijos y poner tú a tu hijo delante. Eso me parece , de verdad, que no cabe en una cabeza». La hija de María Teresa Campos se ha mostrado muy enfadada respecto a este tema porque no entiende el comportamiento de Toño Sanchís. Por su parte, Belén Esteban ha querido seguir hablando. «Una cosa que quiero recordar, que yo de este tema ya no hablo, que este señor lo que tiene que hacer es pagarme los 400.000 euros que faltan y todas las costas», ha dicho la de Paracuellos del Jarama.

«Hasta que no lo consiga, no voy a parar. Ese dinero es mío», dice Belén

Belén Esteban confiesa que «hasta que no lo consiga, no voy a parar porque ese dinero es mío», ha dicho. «¿Qué podemos esperar de una persona que se lleva dinero que no es suyo y de alguien al que supuestamente quería tanto que era yo?», pregunta a sus compañeras de manera irónica. Sin lugar a dudas, la batalla entre Belén y su representante todavía no ha acabado, ya que tal y como ha dicho ella, Toño todavía le debe esa suma de cantidad de dinero.

Te interesará saber...