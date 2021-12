Belén Esteban ha sido la última en opinar acerca del problema entre Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y que, por encima de todo, dirá siempre lo que piensa. Haciendo gala de su sinceridad, la tertuliana se ha mostrado muy comprensiva con la madre de Alba Carrillo después de que discutiera en la final de ‘Secret Story’. Aunque diversas han sido las opiniones acerca de este asunto, Bibiana Fernández apoyaba a Lucía tras su expulsión de plató, al igual que Belén y otros rostros conocidos.

Este lunes en ‘Sálvame’ la de San Blas ha mostrado su apoyo a Lucía Pariente después de que esta acusara a Cristina Porta de utilizar ciertos hilos para ganar el concurso, entre otros, un misterioso bolígrafo que Belén Esteban también vio. «Yo puedo entender a Lucía que le haya sentado mal (…) Yo hago una cosa y lo ve Kiko Matamoros que estoy con él. Y yo digo que veo algo y Kiko está conmigo y lo ve y no me apoya. Pues yo le digo oye Kiko…”, ha dicho Belén. Estas palabras llegan después de que Alba Carrillo se sintiera decepcionada con Canales Rivera, quien a pesar de ser testigo de ciertos detalles de Cristina Porta como concursante, no sacó la cara por ella en la final. Tampoco por su madre, evitando así, según ella, salir damnificado de toda esta historia que tan polémica.

«Y lo del señor Canales Rivera… ¡sin palabras! Él lo sabía, él lo contó a la casa. Y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga se acojona y se calla», escribió Alba minutos después. La modelo estaba desilusionada y es que del último que se esperaba esta actitud era del diestro, con el que había comenzado una bonita historia, tal y como te mostramos en la revista SEMANA. Si bien madre e hija tenían un inquebrantable vínculo con Canales Rivera tanto dentro fuera de la casa, ahora todo ha saltado por los aires entre ellos. El torero no sacó la cara por ellas y parece que Alba no le perdona este comportamiento delante de las cámaras, aunque todavía es pronto para saber qué sucederá en el futuro.

La final de ‘Secret Story’ no dejó indiferente a nadie por la pelea que protagonizaron Jorge Javier y la madre de Alba después de que le llamó bravucón, un insulto por el que se la expulsó del plató, aunque ella se negó a abandonarlo. «Jorge Javier empezó a decirle que era una mentirosa ella, su hija, su padre, su abuela y entonces ella se rebotó. Que no se quería ir del plató, yo no me hubiera ido Jorge Javier, yo me hubiera quedado allí agarrada y me hubieran tenido que sacar la Policía», ha dicho Bibiana Fernández horas después en pleno directo.