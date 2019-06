2 Antonio Tejado está dolido con Belén Esteban

Antonio Tejado fue uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ que no fue invitado a la boda de Belén Esteban. El sobrino de María del Monte reconoció que estaba dolido con la princesa del pueblo porque ambos tenían buena relación y nunca habían protagonizado grandes bodas, y por este motivo no entendía que no le hubiese invitado a la boda.